Anamaria Prodan, declarații dure despre Laurențiu Reghecampf: „O să ajungă la pușcărie”

Anamaria Prodan a avut câteva lucruri de spus despre Laurențiu Reghecampf, după ce acesta a fost prezent într-un podcast unde a vorbit despre impresară într-un mod destul de dur. Iată că a venit și rândul ei la replică și nu s-a sfiit să vorbească deschis despre acest subiect.

Anamaria Prodan, declarații dure despre Laurențiu Reghecampf. Iată ce a spus impresara

Anamaria Prodan a intrat în direct la XNS, prin apel audio, unde a avut ocazia de a vorbi deschis despre viața personală a lui Laurențiu Reghecampf alături de noua sa iubita, Corina. Iată ce a declarat impresara.

"Eu nici nu citesc ce spune omul. Mi se pare jenant ca are tupeul să iasă să vorbească. Omul este impins să spună aceste lucruri. Fetița asta îl are la mână cu numeroase lucruri rele. Cand se sparge buba la el, se duce direct la pușcărie. Omul asta la aproape 50 de ani nu vine sa îsi vada copilul. Astăzi m-am rugat de el să iși vadă copilul si a zis ca nu are ce să facă. Eu cu Dan Alexa nu am avut vreo treabă, eu sunt vulcanică, nu este primul căruia i-am dat o palmă. Eu mereu mi-am cerut scuze peste aceste reacții. Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că este cel mai bun. Ei încearcă să mă dărâme.", a declarat Anamaria Prodan la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre faptul că Anamaria Prodan s-ar fi cuplat cu Dan Alexa. Iată cum s-a apărat impresara.

„Am mai dat și în alți bărbați și mi-am cerut scuze pentru că așa sunt eu, vulcanică. Voi credeți că pe mine mă dărâmă ceva? Reghe știa să facă doar toate nenorocirile de pe pământ pentru că nu avea altă educație și asta a făcut, iar eu știam doar să-l scot din toate nenorocirile. Când toți veneau la mine și îmi spuneau „vezi că are probleme mari, du-l la psiholog”, eu îi spuneam „lăsați-l în pace””, a povestit Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

„Ca bărbat pe pământul ăsta să n-ai pic de mândrie și să te rândă toate femeile din oraș. E jenant. Să-ți vezi tu iubita în situații și eu nu vorbesc numai de iubita asta, de amană, eu îți vorbesc despre toate pe care le-a avut, Toate erau același tip. Omul ăsta a trăit dirijat doar de mine. De ce? Pentru că nu putea. De fiecare dată când apărea o astfel de femeie, omul era căzut în cap, nu te mai înțelegeai cu el”, a adăugat sexy impresara.

Anamaria Prodan l-a acuzat pe Laurențiu Reghecampf despre faptul că nu vrea să-și vadă fiul pe care ei îl au împreună.

„Eu i-am adus tort de 2 ori inaltimea lui si pe urma tu postezi, in conditiile in care nu i-ai adus o prăjtură fiului tau, un tort ridicol cu flori uscate pe el? Este ridicol, penibil și scârbos. Nu îl iubește pe Bebe, daca il iubește nu vine sa il vadă? I-am zis azi, bă nu iti este rusine? El nu poate să se mai numească tatăl lui. Un așa tată nu există”, a mai spus el, potrivit sursei citată mai sus.

