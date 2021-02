Anamaria Prodan, imagine romantică de Ziua Îndrăgostiților. Ce mesaj clar a transmis după zvonurile că ar divorța

Anamaria Prodan este căsătorită cu Laurențiu Reghecampf din anul 2008 și împreună au trei copii.

Dintr-o căsătorie anterioară, antrenorul mai are un băiat, care a ales să trăiască alături de el și care se înțelege de minune cu impresara de fotbal.

Recent, Anamaria a publicat și o imagine cu întreaga familie, alături de un mesaj dur pentru cei care au ajutat la perpetuarea zvonului că divorțează.

„Eu cred ca familia Reghecampf Prodan este un exemplu pt toată Romania. Așa va rămâne pe veci in ciuda tuturor mizeriilor care apar in presa. Soțul meu Laurentiu Reghecampf este soarele meu și al familiei noastre, un om minunat de un bun simt incredibil, de o educație rar întâlnită , de o decenta unica, un profesionist de cel mai înalt nivel, care și-a păstrat valorile de familie și le-a cultivat incredibil, care ne aduce bucurie in fiecare secunda a vieții, care ne-a protejat ca nineni altul si care ne iubeste fara limita.”

”Toată aceasta mizerie este izvorâta din frustrarea și micimea unor oameni care nu vor călca pe urmele sotului meu sau a familiei mele niciodată. Sunt mândra ca soțul meu Laurentiu Reghecampf nu intra in aceasta mocirla, nu da declaratii, nu vorbeste cu presa, sta departe de tot. Asta face Numai un bărbat unic precum este soțul meu. Va rog sa respectați numele nostru, dragostea noastră, familia noastră și sa luați exemplu de la noi pt ca suntem cei mai buni!” a scris Anamaria Prodan pe Instagram.