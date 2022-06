Cum se înțeleg acum Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Se pare că cei doi încep să îngroape securea

Anamaria Reghecampf și Laurențiu Reghecampf sunt în plin proces de divorț și după o perioadă tumultoasă plină de săgeți aruncate în viitorul fost soț, în mod public, acum cei doi au o comunicare bună, potrivit Libertatea.

Anamaria Prodan despre actuala situație:"Laur a fost o pradă ușoară. Am să aflu eu tot"

Deși Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața și are deja un copil cu noua iubită, Anamaria Prodan precizează că vorbește zilnic cu fostul partener de viață.

Pe de altă parte, aceasta precizează că ea vorbește frumos cu copiii ei despre Laurențiu și că doar Bebe încă este supărat pe tatăl său.

De altfel, ea a precizat că-și dorește ca fostul soț să fie fericit și că ce este între ei doi, se va rezolva.

Trebuie să își asume trecutul acestei fete, în țară, în străinătate. Asta este. Am încercat să îl fac să înțeleagă că nu are cum să repare, va fi urmărit o viață de imaginea ei.

El știe unde este astăzi, fără Anamaria Prodan, cu o domnișoară cunoscută prin oraș. Mi-aș dori să fie fericit, cred că asta e cel mai important. Ce avem de reglat o să reglăm noi între noi.

Bebe nu vrea să îl vadă, cum ar fi să îl vedeți lângă Corina Caciuc? Băiatul știe tot, suferă. Nu mai putem face nimic. Mie îmi pare foarte rău, lăsând la o parte pedeapsa pe care i-am aplicat-o când am dezvăluit cât rău a făcut.

Este problema lui. Eu, fetele și Laur junior trăim frumos. Mesajele lui Laurențiu junior sunt dure pentru că este mare și are orgoliu.

Totodată, Anamaria Prodan a precizat că încă nu reușește să înțeleagă cum s-a ajuns în această situație.

Laur a fost un bărbat foarte mândru. Să fie fericit, dar cred că e doar o iluzie optică și, la cum îl știu eu, și îl știu foarte bine, suferă tare în el. La fel suferim și noi, am construit ceva împreună și nu o să îmi explic niciodată de ce s-a întâmplat asta, a precizat ea, potrivit sursei menționată.

Eu cu Laurențiu comunic non stop. Vorbim despre orice, ce probleme am, ce nevoie are Bebe, ce s-a scris.

Pe copil nimeni nu îl poate obliga. Dacă el nu vrea să meargă la tatăl lui… Sunt alegerile copiilor mei, le respect, vorbim frumos despre Laur și ne gândim cum s-a ajuns aici.

Până închid ochii o să rezolv puzzle-ul ăsta: cum a ajuns fetița asta, Corina Caciuc, atât de aproape de noi. Laurențiu a fost doar o pradă ușoară, a mai spus Anamaria Prodan.

