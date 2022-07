Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la aproape un an de la separarea de Anamaria Prodan: „A stat 15 minute!”. Ce a spus impresara

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au aflat o perioadă lungă în atenția presei după ce au anunțat divorțul în luna octombrie a anului trecut. Se zvonea încă dinainte de a se desparte că relația dintre cei doi nu mai este la fel.

Toate speculațiile despre posibila separare au fost confirmate de către antrenorul de fotbal, care și-a asumat în fața tuturor depunerea actelor de divorț. La scurt timp de la acest eveniment neașteptat din viața lui, Laurențiu Reghecampf s-a afișat cu noua partenera care i-a adus pe lume un copil în luna mai a acestui an.

De-a lungul timpul, atât Anamaria Prodan cât și fostul său soț au susținut că nu mai țin legătura nici măcar de dragul copiilor, chiar dacă au încercat asta inițial.

La aproximativ 1 an de la anunțul că divorțează, Laurențiu Reghecampf a apelat la un gest total surprinzător. Se pare că antrenorul de fotbal a fost acasă la fosta soție, fapt confirmat chiar de către impresară prin intermediul unui interviu telefonic pentru antenastars.ro.

Ce a făcut Laurențiu Reghecampf când a vizitat-o acasă pe Anamaria Prodan

Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri despre relația pe care o are acum cu fostul soț, după ce au avut parte de o discuție „ascunsă” de ochii curioșilor. Laurențiu Reghecampf a vizitat-o acasă pe impresară, la aproximativ un an de la decizia că vor merge pe drumuri separate.

Vedeta a mărturisit faptul că nu au avut o conversație prea lungă, ci de aproximativ 15 minute, în care antrenorul ar fi stat cu privirea în pământ și cu capul jos.

„Este o vorbă care spune totul << Ciorba reîncălzită nu mai e la fel>>. Eu am avut toată viața chestia asta, am luat lucruri stricate și am încercat să le repar, să le lipesc, numai că, oricât de frumoasă și fină ar fi lipitura aceea, se vede și, cu timpul cu cât încerci să o lustruiești mai tare ea se vede și crapă, iar finalul este același.

Nu a încercat Iisus cu omenirea cât am încercat eu, iar pentru mine este un capitol super închis. Cumva eu și copiii am rămas cu niște amintiri frumoase, pe care ne chinuim încă să le mai păstrăm, pentru că au fost umbrite de multă minciună, nenorocire, golănie, ce este mai urât pe Pământ.”, a spus Anamaria Prodan, conform sursei citate mai sus.

Întrebată despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, impresara a oferit un răspuns direct și sincer, susținând faptul că nu mai au nicio legătură.

„Nu, absolut niciuna, nu ne dorim, nu ne interesează. El a mai venit o dată acasă, a stat 15 minute, a stat cu capul în jos, și atunci s-a ridicat și a plecat cu capul în pământ.”, a mai adăugat ea, vizibil încrezătoare în forțele proprii și detașată de acest subiect ce îl privește pe fostul soț.

