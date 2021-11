Anamaria Prodan, mesaj surprinzător pe rețelele de socializare în plină despărțire de Laurențiu Reghecampf. Ce transmite

Impresara se află în pragul separării de Laurențiu Reghecampf, care a anunțat public că a depus actele de divorț. Lucrurile au devenit din ce în ce mai clare după ce în social media au apărut imagini cu antrenorul și actuala sa iubită, Corina “Bilcon” Caciuc, în ipostaze tandre, iar zvonul că aceasta este însărcinată cu Laurențiu Reghecampf a pus foc pe situația deja “încinsă”.

Postarea Anamariei Prodan, care vorbește despre felul în care impresara trece peste greutăți

Anamaria Prodan a ajuns la capătul căsnicie sale cu Laurențiu Reghecampf și își vede de viață. Între timp acesta a scos o carte în două volume, unde îl elogiază pe bărbatul care i-a fost alături vreme de mulți ani. Trece printr-o perioadă dificilă, însă așa cum și titlul cărții o spune “Da, sunt cea mai bună”, ea vrea să demonstreze că pe niciun capitol nu va claca și este o femei puternică.

Postarea sa de pe InstaStory a atras atenția în mod special și vorbește despre cum reușește impresara să facă față situațiilor dificile prin care trece.

„Uneori, cea mai bună răzbunare este să zâmbești și să treci peste”, a fost mesajul transmis Anamaria Prodan Reghecampf.

În mijlocul despărțirii de antrenor, mesajul pare adresat chiar lui, dar este de asemenea și fraza după care impresara se ghidează în viață. Chiar ea a mărturisit într-un interviu pentru Antena Stars că felul în care trece peste greutățile vieții este “zâmbind”. De altfel, oamenii nu au văzut-o altfel de-a lungul timpului, decât cu zâmbetul pe buze.

Ce spune Anamaria Prodan de primul divorț al său, de Tiberiu Dumitrescu

Anamaria Prodan Reghecampf a mai trecut printr-un divorț, chiar în perioada în care a decis formeze o relație cu Laurențiu Reghecampf. Impresara a avut o căsnicie cu Tiberiu Dumitrescu alături de care are două fete Sarah Dumitrescu și Rebecca Dumitrescu.

Zeci de articole circulă despre impresară și antrenor, despre avere și mult scandal la mijloc, însă nu a fost mereu așa pentru Anamaria Prodan, care a mai trecut printr-un divorț.

Iată că impresara a trecut și printr-un divorț discret, cel de tatăl celor două fete ale sale, alături de care are o relație specială de prietenie, în prezent. La lansarea oficială a cărții sale în două volume “Da, sunt cea mai bună! O viață plină de fotbal și performanță orișiunde” și “Da, sunt cea mai bună! O viață de film de cum am deschis ochii”, Anamaria Prodan a vorbit și despre primul divorț prin care a trecut. Cum explică impresara diferența dintre cele două momente care îi marchează viața.

Reporterul XNS: “Tu ai mai divorțat o dată și ești prietenă cu Tibi…”

“Și nu a știut nimeni pe Pământ și n-au apărut amante și n-au apărut copii și n-a apărut niciun fel de mizerie. Asta ține de educație foarte tare și eu am demonstrat până astăzi că într-adevăr educația pe care mi-au dat-o părinții mei este atât de solidă și caracterul atât de frumos încât sunt și astăzi exemplu pentru toată lumea”, spune Anamaria Prodan Reghecampf despre relația pe care a avut-o cu Tiberiu Dumitrescu.

Întrebată dacă peste ceva timp, când rănile despărțirii se vor vindeca, este dispusă să fie prietenă și cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a spus: “Eu nu am niciun fel de problemă. Eu toată viața mea am rămas prietenă cu toți oamenii care și-au dorit lucrul ăsta. Eu am învățat să iert. Sunt o persoană foarte evoluată, un suflet foarte evoluat. Am învățat să iert, în ani. Și sunt foarte mândră, că atunci când ierți, atingi cumva absolutul”, spune Anamaria Prodan Reghecampf pentru emisiunea de la Antena Stars.

