Anastasia Lazariuc a împlinit 70 de ani. Cum mai arată astăzi frumoasa cântăreață supranumită „Privighetoarea Moldovei”

Cântăreața a împlinit 70 de ani, însă timpul pare că stă în loc pentru ea. Iată cum mai arată astăzi!

Anastasia Lazariuc a împlinit 70 de ani pe 6 iulie. Supranumită „Privighetoarea Moldovei”, mama Ilenei Lazariuc a trecut prin multe momente dificile până la această vârstă. Însă, pasiunea pentru muzică i-a alinat suferințele și a adus-o mai aproape de public.

Citește și: Anastasia Lazariuc spune că a trăit momente grele când s-a mutat în România: „Am venit credulă”. Drama prin care a trecut

Anastasia Lazariuc a împlinit 70 de ani. Cum mai arată astăzi | Foto

Anastasia Lazariuc s-a născut în Băcioi, Chișinău pe 6 iulie 1953. Însă, viața i-a adus rapid prima suferință, căci, la 14 ani, tatăl său a murit. Atunci, directorul școlii i-a oferit un loc de muncă pentru a-și ajuta familia.

Anastasia Lazariuc a făcut curat în sălile de clasă până când l-a cunoscut pe fostul soț, Gheorghe Crigănuță, cu care s-a căsătorit și a avut doi copii, pe Ileana și Andrei. Însă, mai târziu, cei doi aveau să meargă pe drumuri separate.

„(...) El era înalt, frumos și deștept… Înțelept n-a fost, pentru că dacă era, nu ne despărțeam. L-am iubit. Eram din același sat, am învățat în aceeași clasă. Am fost o soție cuminte și o mamă prezentă în viața copiilor mei. Am făcut tot posibilul să mă împart corect între profesie și familie. Dar, probabil, nu poți obține totul de la viață. Undeva trebuie să pierzi. Iar eu mi-am pierdut soțul, a mărturisit Anastasia Lazariuc, într-un interviu pentru mamaplus.md, citat de Viva.

Anastasia Lazariuc a intrat rapid în atenția publicului din România datorită talentului și frumuseții de neegalat. Cântăreața a venit din Republica Moldova cu speranța oricărui artist la început de drum, însă recunoaște că acomodarea la noi în țară nu a fost una ușoară, mai ales la începutul anilor `90, când numele său devenise unul interesant.

Deși astăzi nu mai apare atât de des în presă, nimeni nu i-a uitat frumusețea, talentul și eleganța, care au consacrat-o. Într-o imagine mai recentă, publicată pe contul personal de Facebook, Anastasia Lazariuc s-a afișat cu același zâmbet molipsitor, dar și cu același păr bălai.

Iar, cu toate că anul acesta a făcut 70 de ani, mama Ilenei Lazariuc pare neschimbată, fiind la fel de rafinată ca pe vremuri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Prin ce a trecut Anastasia Lazariuc alături de bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult în viață. A trebuit să divorțeze

Anastasia Lazariuc a debutat cu piesa „Seară albastră”

Anastasia Lazariuc s-a lansat pe scenă cu piesa „Seară albastră”, semnată de compozitorul Ion Aldea Teodorovici.

De-a lungul anilor, artista a colaborat cu numeroși compozitori și textieri de la noi din țară. A cântat în duet cu Alexandru Lozanciuc, cu Iurie Sadovnic, cu Ștefan Petrache și multi alții. Multe dintre piesele sale au devenit șlagăre, precum „Ca prima oară”, „Mama”, „Dragă, o teie”, „Primăvara”, „Cred în dragoste”, „Se-nsera”, „Seară albastră”, „Fuga, fuga”, „Copilărie”, „Lacrima”, „Destin”, „În țara mea”, „Duminica”, potrivit Viva.

În anul 1992, Anastasia Lazariuc s-a stabilit în București, unde a colaborat cu regretatul artist Mihai Constantinescu, cu care a avut și o relație de scurtă durată, potrivit sursei citate mai sus.

Cântăreața a susținut turnee în SUA, India, Belgia, Germania și a colaborat frecvent cu televiziunea din Moscova. În anul 2014, a lansat două albume cu 40 cele mai bune piese ale sale, iar, în prezent, artista susține concerte restrânse, potrivit Viva.