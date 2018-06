Anca Pandrea, primele declarații după ce a fost transportată de urgență la spital: ”S-a întâmplat din cauza...” 

Anca Pandrea a trecut prin momente cumplite. Celebra actriță a fost găsită de vecini inconștientă și dusă de urgență la spital. Acum, însă, ea și-a revenit și a vorbit despre problemele de sănătate.

“Am avut nişte probleme cu plămânii. Eu am insuficienţă cardiacă şi pulmonară. De la aerul condiţionat n-am putut o zi întreagă să scot un sunet, apoi am tuşit foarte foarte tare şi am fost la pneumologul la care sunt în tratament. Ieri (joi, n.r.), se pare că totul s-a întâmplat din cauza tensiunii foarte mici. Mă simt mai bine. M-au cusut la căpuşor”,a declarat Anca Pandrea, conform Mediafax.

Anca Pandrea va petrece sfârşitul de săptămână la Spitalul Floreasca, urmând să fie externată luni.