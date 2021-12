Anda Adam, implicată într-un mare scandal, în holul unui hotel din Poiana Brașov. Ce s-a întâmplat și de ce a intervenit poliția

Anda Adam a ajuns la un scandal destul de urât cu o altă mămică, cazată și ea la același hotel, unde artista a vrut să se relaxeze alături de fiica ei și de logodnic, însă lucrurile nu au arătat așa cum s-ar fi gândit ea.

Anda Adam, scandalul în care a fost implicată la un hotel din Poiana Brașov. Ar fi fost rănită artista

Cântăreața Anda Adam a fost implicată într-un scandal de zile mari, unde o mămică a unui alt copil ar fi atacat-o. Aceasta a vrut să meargă la munte pentru a se relaxa în prag de Sărbători, dar liniștea i-a fost ruinată după ce a ajuns să se certe și să se lovească în holul unui hotel din Poiana Brașov, unde aceasta era cazată.

Artista a intrat într-un conflict cu o altă turistă, dar situația a luat amploare, iar cele două au ajuns să se certe destul de tare, ba chiar aceasta ar fi rănit-o pe Anda Adam, potrivit spynews.ro.

Din informațiile apărute în presă, s-ar fi deschis un dosar penal. ”La data de 24 decembrie 2021, în jurul orei 15.10, Poliția Stațiunii Poiana Brașov a fost sesizată, prin apelul unic de urgență 112, cu privire la faptul că, în interiorul unei societăți în regim hotelier, situată în Stațiunea Poiana Brașov din județul Brașov, are loc un conflict spontan, între două persoane de sex feminin. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat persoanele implicate”, potrivit IPJ Brașov.

”În cauză, a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări, in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de "lovirea sau alte violențe", instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente, în care se va propune soluție legală, la finalizarea anchetei”, se mai arată în comunicatul IPJ Brașov.

Potrivit sursei citată mai sus, Anda Adam a fost zgâriată pe față de câtre turistă, iar acest lucru i-a făcut pe polițiști să deschidă un dosar penal.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit

Anda Adam și Sorin Niculescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mai bine de 6 ani, însă cei doi se pare că au decis să o ia pe drumuri separate, după ce artista a fost surprinsă în urmă cu câteva săptămâni în brațele altui bărbat.

Cântăreața și soțul ei au fost foarte discreți în ceea c eprivește viața lor personală, însă Sorin Niculescu a fost cel care a confirmat separarea de Anda Adam.

"Orice om este liber să facă ce vrea cu viața lui, eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!", a spus el la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

"Anda este liberă să facă ce crede că e mai bun pentru viața ei. Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice este mama lui Eveline", a mai adăugat Sorin Niculescu.

