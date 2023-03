Andreea Antonescu, imagine rară alături de iubitul ei. În ce ipostază de cuplu s-au fotografiat, de Ziua Femeii

Andreea Antonescu a sărbătorit Ziua Internațională a Femeii alături de cei dragi și a profitat de moment să împărtășească cu internauții o imagine rară alături de iubitul ei. Deși cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de ceva timp și au împreună și o fetiță adorabilă, concurenta America Express își ține parterenul departe de ochii curioșilor.

Cum s-au fotografiat Andreea Antonescu și iubitul ei de Ziua Femeii. Ce mesaj a transmis cântăreața în mediul online

De când a devenit mamă pentru a doua oară, Andreea Antonescu radiază de fericire. Vedeta este o femeie și o mamă împlinită și împărășeste cu internauții momentele fericite din viața ei. Cu toate acestea, pe pe cel care i-a dăruit cel de-al doilea copil îl ține departe de ochii curioșilor.

Acum, de Ziua Femeii, concurenta America Express a ținut să transmită un mesaj, însoțit de o imagine rară, cu jurnașistul Victor Vrînceanu, bărbatul care o face fericită.

Cei doi au renunțat la „secrete” și s-au fotografiat împreună pe o terasă, unde cel mai probabil, au sărbătorit 8 Martie. Vedeta îl ține strâns de braț pe partenerul ei, iar fericirea i se citește pe chip.

Postarea de pe contul cântăreței de Instagram a venit, de asemenea, însoțită și de o descriere care lasă loc de interpretări. „Viitorul e al nostru”, a scris Andreea Antonescu în descrierea pozei.

Cum s-au cunoscut Andreea Antonescu și iubitul ei. Motivul pentru care nu își dorește să facă nuntă

Potivit declrațiilor făcute de vedetă, ei s-au cunoscut în perioada pandemiei, atunci când ea a fost invitată la emisiunea moderată de cel care acum îi e partener. Totul a decurs de la sine și nu a fost nevoie de mult timp ca cei doi să formeze un cuplu.

„Victor m-a contactat în perioada pandemiei pentru a participa, ca invitată, la emisia pe care el o modera. Nu m-am uitat o secundă să văd dacă are sau nu verighetă, pentru că eram departe de a mă gândi la o relație mai mult decât amicală! După cum era de așteptat, el a făcut primul pas… Eu sunt mai de modă veche din acest punct de vedere!”, a declarat Andreea Antonescu potrivit Unica.ro.

Deși relația lor s-a desfășurat rapid și au trecut rapid la un alt nivel, se pare că artista nu este genul de femeie care să viseze la rochia de mireasă. În cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Andreea Antonescu a mărturisit că nu a îmbrăcat rochia de mireasă și spune că nici nu este adepta nunții.

Mai mult, din ce a dat de înțeles, Andreea Antonescu ar vrea să evite agitația pe care o provoacă acest eveniment important din viața unor tineri.

„Până în momentul acesta, în viața personală, vorbind de nuntă, eu nu am purtat rochie de mireasă decât atunci când am avut o prezentare de modă, când am defilat sau când am avut o ședință foto pentru o revistă. Nu a fost un țel și nici nu am visat rochia de mireasă. Plus că mai era faza aia. Toate prietenele, cunoștințele mele, erau foarte agitate în ziua nunții, ba fusta, prea lungă, ba le dureau picioarele. Aveau tot felul de probleme și am zis să stau cumințică în banca mea”, a declarat Andreea Antonescu.

