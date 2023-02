Andreea Antonescu, imagine rară din vacanța cu iubitul! Cum s-au fotografiat cei doi

Andreea Antonescu petrecut câteva zile alături de iubitul ei în Roma. Cei doi s-au bucurat de frumoasa capitală și minunățiile pe care le oferă ea prin arhitectura impresionantă și nu s-au sfiit să imortalizeze anumite momente și în mediul online.

Andreea Antonescu și iubitul ei, fotografie rară din vacanța în Italia

Deși a fost destul de discretă în privința noii sale relații, iată că artista a fost într-o scurtă vacanță în Italia și nu a ezitat să posteze și în mediul online o fotografie cu iubitul.

Citește și: Cum a reacționat fiica Andreei Antonescu când a aflat că va avea o surioară. Artista a povestit totul pe Instagram

Cei doi proaspeți părinți au ales o miscă escapadă în capitala Italiei, una dintre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din Europa. Artista și iubitul ei au imortalizat momentul în care au ajuns la Fontana di Trevi, iar comentariile nu au ezitat să apară.

„Esti minunata fata draga!”, „Frumoșilor”, „Minunati”, au fost câteva duntre comenatariile scrise de fani în mediul online.

În secțiunea de Insta-story, Andreea și-a ținut fanii la curent cu activitățile sale și ale iubitului ei. S-au bucurat de o vreme perfectă de plimbare și chiar au putut savura preparatele italienești la o terasă în aer liber.

Deși nu sunt tipul de cuplu care să se afișeze des în mediul online, nu este prima oară când îi vedem pe cei doi împreună. La doar câteva zile de când Andreea Antonescu a anunțat că este însărcinată, iubitul ei, Victor Vrînceanu, a postat prima fotografie de cuplu pe stadionul din Cluj, la Untold.

Andreea Antonescu era însărcinată la America Express, dar nu știa încă: „Fetița este o minune de la Dumnezeu”

Andreea Antonescu a anunțat că este însărcinată la scurt timp după ce a și anunțat că participă la America Express, motiv pentru care mulți dintre fani s-au întrebat cum a putut face față competiției. Însă în cadrul unui interviu, după ce s-a întors de la America Express, concurenta a dezvăluit că ea nu știa că este însărcinată când a acceptat provocarea de a pleca pe Drumul Aurului.

Citește și: Andreea Antonescu, primele imagini de când a devenit mamă pentru a doua oară. Andreea Bălan a vizitat-o alături de fiicele ei

„Nu vreți să știți ce am mâncat acolo. Fetița este o minune de la Dumnezeu (...) Fetița este un miracol. America Express e un show greu, este foarte tare, cu foarte multă oboseală, rucsacii pe care îi aveam cântăreau 12 kilograme... Dormeam maximum 4- 5 ore pe noapte. Și eu, și Andreea, suntem firi ambițioase și determinate. Nu ne lăsam indiferent de greutatea situației. Singurul lucru care mi-a dat un pic de gândit a fost faptul că nu mai aveam atâta anduranță. Mi-am zis că e oboseala acumulată în timp, dormeam 4-5 ore pe noapte, nemâncate, fiind în priză nonstop, m-am gândit că o să fie așa o săptămână, o lună. Practic, lucrurile pe care le mâncam eu atunci, le mâncau strămoșii lor. Lucruri urâte, foarte urâte. Nici măcar pofte nu am avut și e a doua sarcină prin care am trecut”, a explicat Andreea Antonescu, potrivit Spynews.

Ultima etapă din Mexic aduce adevărate provocări echipelor. Vezi episoadele noi America Express în AntenaPLAY.