Andreea Antonescu, primele imagini de când a devenit mamă pentru a doua oară. Andreea Bălan a vizitat-o alături de fiicele ei

Andreea Antonescu a publicat un videoclip în care le-a spus fanilor că se simte bine, că a reușit să se dea jos din patul de spital, că este mama a două fete perfecte și că se simte extrem de fericită și de recunoscătoare pentru cele două minuni din viața ei. Andreea Antonescu a devenit mamă pentru a doua oară la vârsta de 40 de ani.

Andreea Antonescu s-a filmat pe patul de spital și cu zâmbetul pe buze le-a mărturisit fanilor că este extrem de fericită. Cântăreața a avut parte de o surpriză care făcut-o să-i crescă tenisunea, la scurt timp după ce a născut. Fiica sa cea mare, Sienna, și mama ei, Mioara Antonescu, au vizitat-o pe proaspăta mămică.

Surpriza care a emoționat-o profund pe Andreea Antonescu, după ce a născut

Andreea Antonescu a mărturisit că asemenea surpriză, plus emoțiile nașterii au făcut-o să aibă o tenisune foarte mare.

„Ieri am mai trecut prin niște emoții foarte mari, pentru că am avut parte de o surpriză pe care nu am bănuit-o înainte de toate și la care nu m-am așteptat o secundă. (...) A determinat să-mi crească tensiunea la 18. Eu nu am probleme cu tensiunea și nu am avut vreodată în viața mea, dar emoțiile ... pentru că am născut și (...) surpriza care a urmat, la care nu m-am așteptat. Ce am trăit ieri m-a copleșit. Mi-am dat sema că sunt un om fericit. Am trăit fericirea supremă”, a spus Andreea Antonescu pe rețelele sociale.

Printre imaginile publicate de Andreea Antonescu se observă cum aceasta își ține în brațe bebelușul, iar lângă ea se află fiica sa cea mare, în vârstă de 11 ani: „Minunile din viața mea”, a scris Andreea Antonescu în dreptul fotografiei emoționante.

Andreea Bălan a vizitat-o pe Andreea Antonescu, după ce a născut

De asemenea, la scurt timp după ce a născut, Andreea Antonescu a primit o vizită specială. Andreea Bălan, prietena și colega Andreei Antonescu, și-a luat fiicele și împreună au mers în salonul proaspetei mame.

Andreea Antonescu a publicat imagini cu vizitatorii ei pe rețelele Instastory.

După ce a născut, Andreea Antonescu a dat marea veste fanilor, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale:

„Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… Sienna. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea.

Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a transmis Andrea Antonescu pe rețelele sociale.

Ulterior, concurenta America Express a publicat o nouă imagine cu ea și burtica de gravidă, alături de mesajul: „Nu-mi vine să cred când au trecut 9 luni și acum te pot ține în brațe”.

