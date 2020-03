Andreea Bălan divorțează. Vedeta a recunoscut, cu ochii în lacrimi, că încă îl iubește pe George Burcea: "Iubirea nu a dispărut"

Citește și: Andreea Bălan și George Burcea s-au împăcat și renunță la divorț? "Îl iert doar dacă va fi ca înainte”

Artista a recunoscut: Încă îl iubește pe George Burcea

"Sunt o femeie care are nevoie să fie iubită, îmbrăţişată, să mi se spună că sunt bună, frumoasă, că am un suflet bun, la asta mă refer şi când vin acasă, am nevoie de căldura şi iubira familiei mele. Vreau să fiu om înainte de toate!", a continuat ea.

"Iubirea mea nu a dispărut. Eu încă am sentimente.", a declarat Andreea Bălan în cadrul emisiunii "Răi da' buni".