Andreea Bălan le impune reguli stricte fetițelor ei. Ce le-a interzis Clarei și Ellei

Andreea Bălan, frumoasa jurată Te cunosc de undeva, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Artista a devenit celebră încă din adolescență, iar acum, la vârsta de 40 ani, succesul ei în muzică e și mai răsunător.

Cele mai marei realizări ale Andreei Bălan nu sunt doar dansul și muzica, ci fetițele ei, Ella și Clara, pe care le are din căsnicia cu fostul ei soț, George Burcea.

Andreea Bălan se ocupă foarte mult de educația fetelor ei

Deși are un program extrem de solicitant, fiind mereu la filmări pentru Te cunosc de undeva sau la spectacole în diferite orașe din țară, Andreea este foarte implicată în educația fetițelor ei.

Ea vrea să le transforme în adevărate domnișoare educate și respectuoase, fiind foarte atentă la felul în care vorbește cu ele și felul în care le ascultă și îndeplinește nevoile. Micuțele ei fete sunt și ele pasionate de muzică și dans, ca și mama lor, iar Andreea Bălan le susține mereu.

Chiar dacă în video-urile pe care le postează alături de Clara și Ella pe rețelele de socializare Andreea Bălan pare cea mai de gașcă mămică, artista știe și cum să se impună în fața copilelor ei.

Cântăreața are câteva reguli stricte pentru fiicele ei, iar Ella și Clara nu ies din cuvântul mamei lor. Vedeta a dezvăluit într-un interviu recent că disciplina este cea mai importantă și dorește să le învețe pe fiicele ei să aibă o viață echilibrată.

În prezent, Andreea le interzice fetițelor să dețină telefon mobil. Artista este de părere că ele sunt prea mici pentru a avea smartphone și a decis că micuțele ei vor avea telefoane mobile abia la vârsta de 12 ani.

Această decizie a vedetei vine din dorința de a le proteja de pericolele de pe internet și de a petrece prea mult timp pe rețelele sociale, încurajându-le în schimb să se bucure de copilărie și să își facă prieteni în viața reală. Ea le încurajează pe fetele ei să cânte, să facă sport și să se bucure cât mai mult de activități sănătoase și creative.

„Ele stau doar la televizor, o oră, o oră jumate pe zi și atât. Nu au telefoane, nu au tablete, nici nu vor avea până la 10 – 12 ani. Este cel mai greșit lucru să le dai copiilor telefoane și tablete, cel puțin până la 10 ani, 12 ani. Asta spun toți psihologii. Ajung să fie adolescenți depresivi. Nu o să le dau, indiferent de ce vor avea colegii lor la școală. În familia noastră așa este”, a declarat Andreea Bălan, la Antena Stars.

Andreea Bălan petrece mult timp cu Ella și Clara și le-a creat acasă spațiul perfect de joacă, dezvoltare și distracție. Ele au împreună jucării pe care le impart, se bucură de bălăceală la piscină și merg la diferite activități extrașcolare precum lecțiile de pian și tenis.

Artista se bucură de faptul că fiicele ei nu simt nevoia să se joace pe tablete sau să folosească tehnologia, jucându-se foarte mult în curte, la tobogane și piscină. Andreea a mai mărturisit că se mândrește enorm cu faptul că are două fetițe minute care sunt lumina ochilor ei.

„Într-adevăr, eu am avantajul că am doi copii. Când ai doi copii, se joacă împreună. Când ai un singur copil și tu ca părinte ești foarte ocupat, câteodată e confortabil să îi arunci un telefon. Trebuie să înțelegi și acei părinți. Fiecare părinte face ce poate. Eu am norocul să am doi copii și pur și simplu au un loc de joacă fabulos acasă, au piscină, au tobogane și nu e nevoie de telefoane și tablete”, a mai spus ea.