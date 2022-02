Andreea Bălan și George Burcea au divorțat, după 2 ani de la separare. Ce a transmis artista: „Oricum sunt învingătoare”

Andreea Bălan a anunțat că divorțul de George Bucea s-a finalizat, iar acum ce le rămâne de făcut este să aibă grijă de cele două fiice minunate pe care le au, „fiecare cum poate”. „Fiecare este fericit, fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești doi copii minunați”, a explicat vedeta.

„Divorțul s-a terminat, iar acum așteptăm. Divorțul practic s-a terminat, e vorba doar de o chestie de redactare. Oricum sunt învingătoare (n.r întrebată dacă a ieșit ea învingătoare) pentru că am aceste două fetițe extraordinare, iar indiferent de ce scrie în hârtia aia, că ok culpa mea, culpa lui, culpa comună, până la urmă s-a terminat, asta e important. Fiecare este fericit, fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești doi copii minunați, fiecare cum poate, evident”, a spus cântăreața pe YouTube, în podcastul lui Damian Drăgici.

Citește și: Andreea Bălan, ipostaza de vis în care s-a pozat. Cât de bine arată cântăreața și ce siluetă perfectă deține

Andreea Bălan este mama a două fetițe minunate. Ella are 5 ani și Clara are aproape 3 ani. Andreea Bălan a devenit mamă a doua oară la începutul lunii martie 2019, moment de cumpănă pentru artistă pentru că a intrat în stop cardio-respirator, imediat după ce a născut. După ce și-a revenit, Andreea Bălan a simțit nevoia să facă lucruri mărețe: a refăcut trupa Andre și s-a căsătorit.

Citește și: Andreea Bălan, vacanță de vis în Mexic. Cum s-a relaxat și ce experiențe a trăit acolo. Imagini de senzație

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit în luna septembrie a anului 2019, iar câteva luni mai târziu vestea despărțirii i-a uimit pe toți fanii artistei. Andreea Bălan a confirmat atunci despărțirea de tatăl copiilor săi și a devenit mamă singură. Totuși, Andreea Bălan a avut parte la fiecare pas de ajutorul mamei sale, bunica fetițelor implicându-se foarte mult în creșterea lor.

Andreea Bălan, despre divorț: „Totul s-a deteriorat în viața personală și a trebuit să devin mamă singură”

În cadrul podcastului Andreea Bălan a mărturisit că în prezent este liniștită pentru că a înțeles de ce a avut parte de mai multe necazuri consecutive. Acum, vedeta consideră că așa a fost să fie: să-l întâlnească pe George Burcea și să divorțeze după ce au devenit părinți.

Citește și: Andreea Bălan vrea să-și achiziționeze un apartament în Dubai: "Investiția ar fi ceva, dar se poate plăti în rate"

„Am devenit cu adevărat mamă când mi s-a născut a doua fetiță. Am născut-o pe Ella, doar că nu înțelegeam ce fac cu cariera. După ce am avut stopul cardiac și mi-a dat viața la temelie, abia atunci mi-am dat seama că trebuie să o iau mai moale. Totodată, unele lucruri s-au deteriorat, cum ar fi relația cu tatăl copiilor. Probabil de la stopul cardiac a început totul. Și s-a făcut lumină, ordine și am înțeles de ce s-au întâmplat unele lucruri. Totul s-a deteriorat în viața personală și a trebuit să devin mamă singură și să am grijă de aceste fete. Este o lecție pe care a trebuit să o învăț. Probabil în momentul în care am fost în comă subconștientul s-a trezit. Nunta a fost ceva hai să salvez. Am făcut nunta, dar nu am reușit să salvez”, a declarat Andreea Bălan.

În AntenaPLAY ai Super-Stand Up cu George Tănase ▶ Vezi cele mai tari glume pe care le-a făcut la iUmor