Andreea Bălan și Tiberiu Argint s-au dat de gol pe Instagram. Comentariile celor doi nu mai lasă loc de interpretări

Frumoasa artistă a postat mai multe fotografii din vacanța în Dubai, dar și din Turcia, unde de câteva zile stă pe o barcă și are parte de peisaje superbe.

Andreea a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii în ipostaze sexy, în costum de baie pe barcă și videouri în care dansa cu talentatele sale colege. La una dintre fotografii, în care Andreea poartă o rochie înflorată, la apus, vedeta a primit mai multe comentarii, printre care și unul de la presupul ei iubit, Tiberiu Argint.

Cum s-au dat din nou de gol Andreea Bălan și Tiberiu Argint

El a adăugat un comentariu “Absolutely stunning 🌹😘” (Absotul superbă), iar Andreea i-a răspuns “@arginttiberiu ❤️thank you my love ❤️ miss you 😍”, semn că el este iubitul ei. Tiberiu a simțit nevoia să își exprime și el afecțiunea în scris față de Andreea, chiar dacă a însemnat să afle toată lumea: “@andreeabalanofficial miss you too 😘”, i-a răspuns el.

Fanii nu au putut să ignore schimbul de replici, iar una dintre urmăritoarele Andreei i-a întrebat în comentarii pe cei doi iubiți: “@arginttiberiu când vedem o poza absolutely stunning cu amândoi? Abia aștept!!!”.

Deși fanii sunt dornici să îi vadă împreună într-o fotografie pe cei doi, Andreea și Tiberiu preferă să se bucure de compania unul celuilalt fără să împărtășească imagini cu urmăritorii lor.

Ce dezvăluiri a făcut Andreea despre noua relație

În urmă cu puți timp, Andreea Bălan a fost invitată la emisiunea Mireasa. Printre momentele de dans, Andreea Bălan a vorbit cu Simona Gherghe și despre viața ei sentimentală și a spus hotărâtă că este îndrăgostită. Totuși, în ceea ce privește măritișul Andreea Bălan spune că mai așteaptă, dar nu exclude posibilitatea organizării acestui eveniment în viitor.

„Tu te măriți? Ai venit la emisiunea Mireasa, trebuie să te întreb”, a întrebat Simona Gherghe.

Vedeta a spus „nu” râzând, dar a completat ulterior: „Evident că la un moment dat, peste câțiva ani buni, da, de ce nu”.

Totuși, Andreea Bălan a avut și un răspuns afirmativ în discușia cu Simona:

„Important e că ești îndrăgostită”, i-a spus Simona Gherghe Andreei Bălan.

„Da”, a răspuns Andreea Bălan cu zâmbetul pe buze.

Andreea Bălan a povestit că iubitul ei este un bun dansator și că ea a început să schieze, pentru că el este un împătimit al acestui sport.

Nu este prima dată când Andreea Bălan își exprimă sentimentele față de iubitul ei. Deși nu i-a rostit numele în public și nici nu s-au afișat împreună, Andreea Bălan și omul de afaceri Tiberiu Argint și-au transmis pe rețelele sociale mesaje de dragoste. De Dragobete Tiberiu Argint i-a scris Andreei Bălan: “Sărbătorim când mă întorc. Te iubesc”, iar Andreea Bălan a răspuns: „Și eu”.

