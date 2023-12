Andreea Bănică a fost nevoită să se prezinte de urgență la spital, confruntându-se cu dureri intense de cap.

Vedeta a simțit nevoia să efectueze investigații amănunțite pentru a descoperi originea acestor suferințe. Împărtășind evenimentele cu fanii săi online, artista a descris experiența dificilă pe care a trăit-o.

Andreea Bănică a ajuns de urgență la spital din cauza problemelor de sănătate. Ce s-a întâmplat cu ea și cum se simte acum

Soția lui Lucian Mitrea a trecut printr-o perioadă complicată după ce a resimțit dureri severe de cap, determinând-o să se prezinte imediat la spital, deoarece intensitatea acestora creștea constant. Andreea Bănică a fost obligată să parcurgă mai multe investigații pentru a identifica problema reală.

Într-o postare pe rețelele sociale, Andreea Bănică, în vârstă de 45 de ani și una dintre cele mai apreciate artiste din țară, a relatat momentul în care a ajuns de urgență la spital într-o seară, confruntându-se cu dureri de cap îngrozitoare. Imaginile postate arătau vedeta pe patul de spital, iar ea a explicat fanilor problema cu care se confruntă.

Artista a subliniat că a avut o experiență similară vara trecută, însă de această dată durerile au fost mai intense, determinând-o să caute ajutor medical imediat. Niciun tratament anterior nu a avut succes, iar starea ei de sănătate s-a înrăutățit, motiv pentru care Andreea Bănică urmează să fie supusă unor noi proceduri pentru a descoperi cauza acestor dureri. Ea a relatat că a suferit atât de mult încât a simțit nevoia să împărtășească această experiență cu fanii săi, detaliind că a făcut fizioterapie și analize de postură, urmând să facă un RMN și să consulte un ortoped în aceeași seară.

„Ieri am ajuns cu dureri mari la clinică. Se pare că mai rău decât am fost în vară. Ieri m-a durut îngrozitor capul mai că îmi venea să plâng! Nu mi-a trecut cu nimic! Am făcut fizioterapie, apoi mi-au analizat postura. Clar ceva m-a descentrat. Am de făcut un RMN, iar mai pe seară merg din nou la ortoped. Super, ce să zic?', a spus Andreea Bănică pe Instagram, potrivit viva.ro.

Afecțiunea cu care se confruntă Andreea Bănică. Ce mesaj a transmis artista

Andreea Bănică este mereu cu zâmbetul pe buze, însă puțini fani știu, de fapt, cu ce probleme de sănătate se confruntă îndrăgita cântăreață de muzică ușoară. Artista este destul de activă în mediul online, iar de data asta li s-a confensat fanilor ei de pe Instagram, în care le-a povestit ce a determinat-o să meargă la medic.

„Am remarcat că în urma efortului pe care îl depun, în urma dietelor pe care le țin și a mâncatului sănătos, a sportului, nu se rezolvă problema abdomenului. Și mai tot timpul mă simțeam umflată.

Și mă simt și acum balonată. Este o mică umflătură în partea de jos a abdomenului. Ceea ce este deranjant pentru mine, făcând atâta efort pentru a arăta cât mai bine. Mi s-a părut dubios și am consultat un doctor.

Medicul mi-a dat o recomandare pentru a face o ecografie de părți moi. Iar în urma acesteia a rezultat această diastază. Nu este una mare, este una micuță. Însă este deranjantă pentru mine. Nu-mi place să văd acea umflătură acolo în permananță, dacă beau apă. Fiind o diastază mică, nu o să recurg la operație prea curând”, a povestit cântăreața pe Instagram.