Andreea Marin s-a apucat de dieta de post! Cum arată meniul vedetei și care sunt alimentele pe care le recomandă tuturor

Andreea Marin a început o dietă de post! Care sunt alimentele de bază pentru o alimentație sănătoasă și un corp de nota 10: ,,Vedeți astăzi prima mea zi de dietă ...''

Andreea Marin a publicat în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare, o dietă sănătoasă pe care vedeta o va urma cu implicare în perioada postului.

De câțiva ani buni, Andreea Marin acordă o deosebită atenție stilului de viață sănătos, promovând cu fiecare ocazie, o viață activă cu alimentație sănătoasă și mult sport. Astfel, ea le povestește tuturor prietenilor virtuali, dieta pe care o va urma și alimentele sănătoase de care organismul are nevoie pentru a suplimenta această perioadă plină de restricții alimentare pe bază de carne și lactate.

„Două săptămâni de dietă de post viu colorată, gustoasă și plină de nutrienți, cu tot ce are corpul nostru nevoie pentru a funcționa corect și cu energie întreaga zi, începând de azi pentru mine!

Nu e orice dietă, ci concepută special de nutriționiștii…, bine gândită și calculată, și o poate urma oricine în oricare dintre aceste situatii: a) în timpul postului, când evităm lactatele și carnea, dar nu ne dorim să exagerăm cu carbohidrații și să acumulam kilograme în plus, b) când vrem să slăbim sănătos, c) după o perioadă de detoxifiere, când interiorul nostru este curat, aparatul digestiv funcționează din nou corect și nu vrem să stricăm ce am obținut revenind brusc la mâncăruri grele, ci vrem sa facem trecerea cât mai firesc spre dieta de acasă de zi cu zi, d) când suntem atât de ocupați, încât nu reușim să mergem zilnic la piață pentru a alege legume proaspete și crescute fără chimicale, nici nu avem vreme sau nu ne pricepem să gătim raw-vegan dimineată, să facem și sucuri proaspete pentru întreaga zi, să le împachetam și să le luăm cu noi la serviciu… E complicat, așa că există acum posibilitatea să comandăm zilnic meniul și ne este adus acasă, la birou, oriunde ne aflăm. Eu am un program infernal, mi-e tare greu să gătesc și pentru familie, separat în alt fel pentru mine, și asta dimineața, înainte de 7, când începe programul meu, zi de zi.

Vedeți astăzi prima mea zi de dietă în imagini, iar mâine dimineață voi posta un video realizat în bucătăria mea împreună cu specialiștii în nutriție care au conceput-o. Vor fi 2 săptămâni în care, zilnic, voi mânca colorat și diferit de la o zi la alta, 3 mese solide și alte 3 lichide, acoperind întreaga zi. Ingredientele folosite azi: avocado, măr, lămâie, migdale, castravete, ardei roșu, țelină, roșii, brocolli, spanac, linte verde, cartofi, morcovi, ceapă, usturoi, pătrunjel, oregano, turmeric, ghimbir, chilli, sare, ulei de măsline, sirop de agave, scorțișoară. O bogăție! Câte puțin din toate”, a explicat Andreea Marin.

Sursă: Facebook Andreea Marin