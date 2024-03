Cum arată casa în care locuiește Andreea Raicu. Are o vilă imensă în centrul Capitalei, decorată cu mobilier din catifea

Andreea Raicu are o locuință superbă în inima Bucureștiului, acolo unde unde a avut grijă ca rafinamentul, eleganța și bunul-gust să primeze. Iată imagini din interiorul casei!

Andreea Raicu și-a amenajat un adevărat sanctuar în centrul Capitalei. Potrivit Cancan, vedeta și-a decorat casa în nuanțe de bej, crem, maro și verde, iar livingul și terasa sunt, pe departe, cele mai impresionante. Iată cum arată!

Imagini din casa în care locuiește Andreea Raicu

Casa Andreei Raicu este un cămin în adevăratul sens al cuvântului. Fosta prezentatoare TV se bucură de o atmosferă caldă, plăcută și relaxantă, iar vedetele vilei sunt, cu siguranță, șemineul elegant din camera de zi, dar și terasa de la ultimul etaj, dotată cu băncuțe, arbori ornamentali și fântână sub formă de cascadă.

„Uneori stau mult în casă, uneori nu. Merg la film, la piață, mă întâlnesc cu prietenii, fac tot ce face o persoană normală. Pe terasă stau și meditez.”, povestea Andreea Raicu în urmă cu ceva timp pentru Revista Viva.

Aici imagini cu vila în care locuiește Andreea Raicu:

De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu

Andreea Raicu vorbea în urmă cu mai mulți ani despre cea mai grea perioadă din viața ei, atunci când era în căutarea unui patener. Ea declara că tocmai faptul că nu avea un iubit la vârsta de 30 de ani a adus-o în depresie și a avut nevoie de consiliere psihologică.

„A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: <<Ei, și, când te măriți, când faci un copil?>>. Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să îți spună asta, nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta.”, spunea ea la digi24.ro.

Andreea Raicu a mai adăugat că mariajul devenise un lucru pe care îl căuta necontenit, întâmplare care i-a adus extrem de multă tristețe. Ulterior, ea a înțeles că nu îi este benefic să facă din căsătorie un scop în viață și că va primi ceea ce i se potrivește la momentul potrivit.

„Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să îți dorești asta; îmi doresc să îmi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea.”, a mai adăugat atunci Andreea Raicu.