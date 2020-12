Fetița Andreei Tonciu a crescut și e mai frumoasă ca oricand. Cum arată micuța Rebecca

Andreea Tonciu și Daniel Niculescu s-au căsătorit în 2016 și împreună au o minune de copil. Rebecca Maria are 4 ani și pe zi ce trece se face tot mai frumoasă.

Recent, Andreea Tonciu a postat o fotografie cu fiica ei și a lui Daniel Niculescu, lângă bradul de Crăciun. Se pare că familia fetiței are grijă ca aceasta să fie extrem de elegantă. În fotografie, micuța Rebecca are încălțările asortate cu restul ținutei, semn că are aceleași înclinații pentru elegeanță ca mama sa.

„Cel mai frumos sentiment din lume să ai îngerașul lângă tine mereu. Te iubesc enorm sufletul meu”, a descris Andreea Tonciu fotografia pe care a postat-o pe Instagram.