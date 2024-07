Andreea Tonciu, imaginile care i-au făcut pe oameni să creadă că este însărcinată. Cum s-a pozat lângă soțul ei

Andreea Tonciu a postat mai multe imagini din vacanța unde a mers cu familia, însă apariția din mediul online a brunetei a stârnit numeroase controverse.

Aflată în vacanță în Turcia, alături de Daniel Niculescu, Andreea Tonciu a publicat mai multe fotografii pe contul personal de Instagram. Urmăritorii ei au observat imediat un detaliu ”suspect”.

Imaginile care i-au făcut pe oameni să spună că Andreea Tonciu este însărcinată

De când s-a retras de pe micile ecrane, Andreea Tonciu interacționează cu urmăritorii ei pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent cu detalii din viața personală.

De curând, fosta asistentă TV și soțul ei, Daniel Niculescu, au plecat într-o vacanță de vis în Turcia. Vedeta, îmbrăcată într-o rochie roz, a postat mai multe imagini pe contul personal de Instagram, în care apare alături de partenerul de viață, însă fanilor le-a atras atenția un alt detaliu.

În una dintre fotografii, Andreea Tonciu apare cu o burtică ”suspectă”, iar cei care o urmăresc au intrat imediat la bănuieli și au pus-o pe seama unei sarcini. Vedeta, însă, nu a răspuns speculațiilor.

„Parcă sunteți trei sau mă înșel?”/„Vine bebe”, acestea fiind doar câteva dintre reacțiile urmăritorilor la postarea Andreei Tonciu din mediul online.

Andreea Tonciu a cheltuit toți banii din televiziune pe ghicitoare

Într-o apariție recentă, Andreea Tonciu a recunoscut abia acum ce s-a ales de sumele câștigate în perioada când apărea la TV.

Pentru că era foarte curioasă de ce se va întâmpla în viața ei, Andreea Tonciu și-a încercat norocul la ghicitoare. Potrivit declarațiilor ei, ajunsese să cunoască toate vrăjitoarele din București, dar și din Giurgiu. Deși era conștientă că este o mare înșelătorie, bruneta avea periodic ”ședințe” cu ele.

„Asta n-am zis-o! Toți banii făcuți în televiziune s-au dus pe ghicitoare la mine, fără să mă mărit. Eram nebună. Le știam pe toate din București, ajunsesem pe la Giurgiu. Mie îmi plăcea să îmi zică în cărți ce vede, ce se întâmplă, cum va fi. Niște porcării. Era o vrăjeală, dar mie îmi plăcea. Intrasem în nebunia asta cu vrăjitoarele, credeam ceea ce mi se spune acolo.”, a declarat Andreea Tonciu, citată de Cancan.

„Eu, de când m-am măritat, am avut cam interzis să mai vorbesc cu trecutul meu. Mi-a dat interdicție soțul meu și să apar la televizor! Eu patru ani nu am apărut la televizor. Am fost în depresie. Eu nu am apărut nicăieri, am stat și mi-am crescut copilul. Nu am vorbit cu absolut nimeni patru ani.”, a mai dezvăluit vedeta, potrivit sursei citate mai sus.