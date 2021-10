Andreea Tonciu și câțiva dintre membrii familiei sale au fost infectați cu noul coronavirus. Cum s-au simțit

Andreea Tonciu a oferit o serie de declarații cu privire la momentul în care ea, sora ei, soțul ei, Daniel, dar și mama vedetei s-au infectat cu noul coronavirus. Aceștia nu au trecut greu prin boală, dar nici foarte ușor, așa cum spune fosta asistentă tv.

Andreea Tonciu a suferit de noul coronavirus. Ce declarații a făcut în acest sens

Andreea Tonciu a oferit o serie de declarații cu privire la faptul că a trecut prin această boală, dar nu într-un mod grav și se bucură că tatăl și fiica vedetei nu au contractat virusul.

Cunoscută pentru aparițiile sale extravagante, Andreea Tonciu a dezvăluit faptul că atât ea, cât și câțiva membri ai familiei sale au purtat și au luptat cu noul coronavirus. Fiica ei, Rebeca și soțul ei, Daniel, nu au luat virusul.

”Covid am făcut anul acesta în martie! A fost o formă ok, nici foarte grea, dar nici ușoară. Nu am ajuns însă la spital. Am trecut cu bine peste tot. Am avut toată familia, în afară de tatăl meu. Dacă tata avea coronavirus era o problemă foarte mare. El are și probleme medicale. Dar l-a ferit Dumnezeu! În rest a avut și mama, și soră-mea, și eu, și soțul. Rebecca nu a avut și a stat cu mine non-stop, a dormit cu mine. Îi făceam teste aproape zilnic și nu a avut!”, a declarat Andreea Tonciu, pentru Click.ro.

Totodată, Andreea Tonciu a mai făcut o serie de dezvăluiri cu privire la acest subiect, spunând că în prezent, toți se simt bine. Vedeta a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu soțul ei, Daniel Niculescu, despre care spune că este una foarte bună.

„Suntem foarte bine. L-am lăsat acasă, să mai stea și el cu Rebecca. E mare fata mea, a crescut. Acum o țin acasă din cauza pandemiei. Îmi este frică, ea e foarte sensibilă. Mi-e frică de viroze și de coronavirus. Prefer să stau eu cu ea acasă ca să fie în siguranță. Nu prea are imunitate bună, e foarte sensibilă. Dar Dumnezeu e alături de noi și ne iubește , a mai spus Andreea Tonciu pentru sursa amintită mai sus.

Andreea Tonciu a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară

Andreea Tonciu a vorbit despre un al doilea copil, însă nu se simte pregătită momentan pentru această etapă. Vedeta nu refuză să se gândească la acest aspect, dar simte că nu e încă momentul potrivit pentru a rămâne gravidă din nou.

„Vara asta am fost de 5 ori în vacanță. Normal că iar mă duc în Turcia. NU e momentul potrivit acum, poate în 2-3 ani, da, dar acum, nu (n.r. despre posibilitatea de a deveni mamă a doua oară). Nu pot să zic că îmi doresc, dar la momentul potrivit. Acum nu este momentul. Rebeca nu mă întreabă, eu o întreb dacă vrea să-i facă mami un bebeluș”, a declarat ea pentru Antena Stars.

