Andrei Ștefănescu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cum l-a surprins Liviu Vârciu într-o pauză de filmare: „Îți face perfuzie”

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu au o relație foarte specială de prietenie. Cei doi reușesc să impresioneze publicul cu aparițiile lor spectaculoase și replicile savuroase.

Pe lângă faptul că sunt prieteni foarte buni în viața de zi cu zi, prezentatorii fac o echipă foarte bună în cadrul emisiunii Prețul cel bun, de la Antena 1. Aceștia aduc zâmbetele pe chipul telespectatorilor de luni până vineri, de la ora 18.00.

Deși sunt mai mereu puși pe glume și au multă energie, cei doi întâmpină si situație neașteptate în cadrul filmărilor. De curând, Liviu Vârciu și-a filmat colegul de platou în timp ce primea ajutor din partea medicilor.

Cum l-a surprins Liviu Vârciu pe Andrei Ștefănescu cu branula în mână

Prezentatorul de la Prețul cel bun și-a îngrijorat prietenii virtuali după ce a publicat un videoclip în care Andrei Ștefănescu avea o branulă în mână. Deși nu se cunoaște motivul pentru care colegul său de platou a avut nevoie de îngrijiri medicale, Liviu Vârciu nu a ezitat să facă câteva glume pe seama lui.

„Băi, nu e normal ce se întâmplă cu benzina asta, ia uitați un pic, prietenul meu, Andrei, a aflat de benzină și i s-a făcut rău. Uită-te și tu. Îți face perfuzie. Cum, băi, nene, mă?! De la benzină, mă?”, a mărturisit artistul prin intermediul unui InsaStory.

În imagine se pot observa cadrele medicale de speciale care i-au acordat primul ajutor lui Andrei Ștefănescu. De asemenea, prezentatorul de la Prețul cel bun a încercat să își țină zâmbetul pe buze cât timp Liviu Vârciu îl filma.

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu și-au consolidat prietenia la Asia Express

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu s-au decis să își depășească limitele atunci când au acceptat provocarea Asia Express. Cei doi au participat în primul sezon al reality show-ului și au trecut prin cele mai neașteptate situații.

Prezentatorii TV au avut parte de momente dificile, dar și de momente frumoase care le-au consolidat relația de prietenie.

„Într-adevăr, cu Liviu am reușit să am o chimie, să ne simțim din prima, dintr-o privire, știm exact ce poate fiecare. Chiar și la „Te cunosc de undeva! oamenii vor să ne revadă pe scenă, deși am făcut 5 sezoane acolo. Lumea ne iubește, am reușit să creăm această legătură între noi, astfel încât, atunci când unul cade, celălalt să fie sus și invers. Contează foarte mult lucrul ăsta. Și, bineînțeles, să lași și partea naturală a lucrurilor, firescul fiecăruia.”, a povestit Andrei Ștefănescu despre ce îl leagă de prietenul său bun, în urmă cu aproximativ 2 ani, potrivit viva.ro.

„Mulți concurenți au spus că s-au întors schimbați. Și noi ne-am întors schimbați de acolo, traumatizați de-a dreptul din ce am văzut acolo, pentru că am văzut sărăcie foarte mare, oameni triști care, totuși, atunci când li se cere ajutorul, reacționează imediat. Experiența asta ne-a schimbat percepția despre ceea ce înseamnă viața, de fapt. Mi se pare că a fost un pic mai greu când am fost eu cu Liviu, era și primul sezon.”, a mai adăugat ele despre primul sezon din Asia Express.

