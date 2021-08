Anna Lesko, dezvăluiri despre tatăl copilului ei. Vedeta și Dj Vinnie s-au despărțit în anul 2019: "El nu a fost pregătit"

Anna Lesko a rupt legătura cu fostul său partener de viață în anul 2019, când după 8 ani de relație a anunțat despărțirea de cel care este tatăl copilului său. După ce a pus capăt relației cu Dj Vinnie, prezentatoarea Splash! Vedete la apă a rămas singură și s-a focusat pe creșterea celui mic, care îi face fiecare zi mai frumoasă.

Adam are 7 ani și stă cu mama lui, ba mai mult acesta a venit și la emisiunea Splash! Vedete la apă unde a făcut o săritură fantastică. Astfel că, e lesne de înțeles că băiatul Annei Lesko nu duce lipsă de ateție și are parte de tot felul de distracții.

Care a fost motivul despărțirii dintre Anna Lesko și Dj Vinnie

Revenind la despărțirea frumoasei cântărețe de fostul partener, la acea vreme se zvonea că aceasta și-ar fi găsit fericirea în brațelel altui bărbat, acesta fiind și motivul separării, însă Anna Lesko a decis să vorbească acum despre adevăratul motiv care a produs ruptura dintre cei doi și să închidă, astfel, gurile rele.

"El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus", a spus Anna Lesko, într-o emisiune TV, potrivit Viva.

Vedeta recunoaște nu crede în căsătorie și, pe deasupra, preferă statutul statutul de femeie singură și independentă.

"Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianţa asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca şi bărbaţii şi câştigă chiar mai mulţi bani", a continuat Anna Lesko.

Înainte de despărțirea dintre Anna Lesko și Dj Vinnie, prezenttaoarea Splash! Vedete la apă a mărturisit că, deși nu crede în suflete pereche, a sițit că Dj Vinnie urma să fie tatăl copilului ei, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Anna Lesko, prezentatoare la Splash! Vedetde la apă. Ce spune despre experiența inedită

"Am fost foarte entuziasmată atunci când mi s-a propus să fiu co-prezentator la Splash! Vedete la apă. E o emisiune plină de emoţie şi de adrenalină, care mi se potriveşte! Abia aştept să cunoaştem vedetele care vor concura, pentru că sunt convinsă că vom descoperi împreună în ei nişte oameni absolut normali, cu frici, fobii şi dorinţa de a-şi depăşi limite poate neştiute nici de ei. Abia aştept să înceapă aventura!”, a declarat Anna Lesko.

Giani Kiriță, Cătălin Cazacu, Mario Fresh, Otilia Bilionera, Alina Pușcaș, Margherita, Cristi Pulhac, pălărierul Radu Itu, Fachiru din Periș, Dj Harra, Chelsea Gandrabura și Natalia Duminică au început pregătirea alături de unii dintre cei mai cunoscuți antrenori din România, totul pentru ca prestațiile lor să fie de excepție, dar, mai ales, vor încerca să își testeze limitele și să își învingă temerile, în cel mai nou sezon al emisiunii "Splash! Vedete la apă".

Concurenții vor parcurge antrenamente istovitoare alături de instructori pentru a-și face curaj să sară de pe platformele cu înălțimi de trei, cinci, șapte sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic.

Iulia Albu, Nea Mărin şi Jean de la Craiova vor face parte din juriul celui mai răcoritor show al verii, "Splash! Vedete la apă", care va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică începând din 21 și 22 august, de la ora 20.00, la Antena 1.

De partea cealaltă, pe lângă Anna Lesko, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor vor fi prezentatori, în timp ce Paula Chirilă şi Romică Ţociu vor avea misiunea de a ţine sub observaţie concurenţii pe parcursul spectaculosului concurs al săriturilor în apă.

