Anna Lesko, prezentatoarea "Splash! Vedete la apă", arată impecabil, iar cea mai recentă fotografie reflectă perfect acest lucru.

Citește și: Splash! Vedete la apă, 28 august 2021. Ținutele spectaculoase pe care Anna Lesko și Ramona Olaru le-au purtat în ediția a treia

Anna Lesko, doar cu prosopul pe ea. Felul în care s-a fotografiat la geam i-a dus pe fani în extaz: "Nimic de adăugat, splendidă!"

Anna Lesko a postat o nouă fotografie care i-a dus pe fani în extaz. "Frumos corp!", "Nimic de adăugat. Splendidă și atrăgătoare", i-au scris ei. În fotografie, prezentatoarea "Splash! Vedete la apă" pare că abia a ieșit din duș. Este acoperită doar de un prosop alb și stă așezată pe un fotoliu, lângă o fereastră, și are, de asemenea, și un prosop alb pe cap.

"Aici asteptam cafeluța în fiecare dimineață după terminarea filmărilor la @splash.vedetelaapa. Ce răsfăț, ce lux!", a scris Anna Lesko la descrierea fotografiei.

Citește și: Anna Lesko, decolteul abisal cu care a atras privirile tuturor din mediul online. Cum s-a pozat vedeta

Anna Lesko, dezvăluiri despre tatăl copilului ei. Vedeta și DJ Vinnie s-au despărțit în anul 2019

Anna Lesko a vorbit despre despărțirea de fostul ei partener, DJ Vinnie, tatăl băiatului ei. Cei doi au pus capăt relației în urmă cu mai bine de doi ani, iar Anna Lesko a evitat mult timp să abordeze subiectul.

Anna Lesko și DJ Vinnie au fost împreună timp de opt ani. După ce a pus capăt relației cu el, prezentatoarea "Splash! Vedete la apă" a rămas singură și s-a focusat pe creșterea celui mic, Adam, care îi face fiecare zi mai frumoasă.

Anna Lesko, despre despărțirea de DJ Vinnie: "El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus", a spus Anna Lesko într-o emisiune TV, potrivit Viva!.

Vedeta a mărturisit că nu crede în căsătorie și, pe deasupra, preferă statutul de femeie singură și independentă.

Fiul Annei Lesko, Adam, are șapte ani și stă cu mama lui, ba mai mult acesta a venit și la emisiunea Splash! Vedete la apă unde a făcut o săritură fantastică. Din pozele lor pe social media, reiese faptul că cei doi se iubesc până la cer și înapoi.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi