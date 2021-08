Antonia, imaginea pe care a publicat-o alături de fostul soț, Vicenzo Castellano. Pare că au făcut „pace” după toate divergențele

Antonia, Alex Velea, Vicenzo Castellano și actuala lui iubită, în aceeași fotografie. Vedeta a făcut publică imaginea. Nimeni nu se aștepta să-i vadă împreună, mai ales simțindu-se bine.

Cântăreața Antonia a publicat pe contul oficial o fotografie alături de Alex Velea, Vicenzo Castellano și iubita acestuia

Au îngropat securea trcutului și acum se pot implica în mod egal în creșterea fiicei lor, Maya. De curând, Antonia a primit și permisiunea de a o aduce constant în România pe micuță și acest lucru o face foarte fericită.

Fanii au fost umiți să-i vadă în aceeași fotografie pe Antonia și fostul soț, dar acest lucru nu a putut decât să-i bucure. Divorțul dintre cei doi s-a încheiat de curând, după 7 ani în care aceștia s-au văzut prin tribunale pentru a reuși să obțină custodie comună pentru fetița lor.

Maya a stat în tot acest timp la tatăl ei, Vicenzo, iar Antonia a reușit să o vadă printre picături. După ce au stabilit că micuța va petrece timp alături de tatăl ei în Italia, dar și în România alături de mama sa, pare că artista și fostul soț au ajuns la o înțelegere, iar acum nu ar mai exista niciun fel de tensiuni.

De curând, cei doi au avut parte de o întâlnire alături de partenerii actuai ai lor, iar imaginea de pe Instagram i-a surprins într-o ipostază foarte pozitivă, zâmbind.

"Am stabilit să petreacă timp și la mine în România, cu noi. Lucruri absolut normale. Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea.", a spus Antonia, conform viva.ro.

Cântăreața și fostul soț au ales să devină soț și soție în anul 2011, însă din cauza neînțelegerilor, căsnicia lor s-a ttermineat 2 ani mai târziu. În perioada în care Antonia și Vincenzo au ales să pună stop relației, presa scria deja despre relația dintre ea și Alex Velea, despre despărțirea lui Alex Velea de soția sa pe nume Ana, dar și despre faptul că povestea dintre Velea și Antonia este doar o strategie de marketing.

Antonia a fost cerută de soție de Alex Velea

În prezent, Antonia trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste alături de Alex Velea, bărbatul cu care are doi băieți. Mai mult decât atât, artista a dat vestea că iubitul ei a cerut-o în căsătorie prietenilor săi prin intermediul unei imagini cu inelul de logodnă.

„A fost odată ca niciodată o fetiță mică care visa la un castel mic și alb, un prinț, râsete de copii care umpleau castelul și un unicorn în grădină. (bine, unicornul nu a devenit realitate) dar restul, da. Și au răit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșitul poveștii. Te ador, Alex Velea”, a fost mesajul pe care l-a folosit Antonia la descrierea imaginii cu inelul de logodnă, vizibil fericită și îndrăgosită.

