Antonia nu a mai ținut cont că o urmăresc și copii pe Instagram și s-a pozat în cea mai sexy ipostază, în lenjerie din dantelă

Antonia, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe și personalități publice din România, a uimit și a fermecat simultan fanii de pe Instagram cu o serie de fotografii senzuale în lenjerie intimă din dantelă.

Recent, Antonia a publicat o serie de imagini care au stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare. Îmbrăcată într-un body negru seducător, fabricat din dantelă fină, cântăreața și-a etalat cu încredere formele și a demonstrat că este mândră de feminitatea sa.

Antonia, în cea mai senzuală ipostază de până acum. Cum s-a lăsat pozată într-un costum de baie din dantelă

Cu o privire seducătoare și o postură încrezătoare, Antonia a cucerit inimile fanilor săi, care au lăudat-o pentru curajul și frumusețea ei.

Cu toate că în mediul online sunt adesea criticate aparițiile care se abat de la normele impuse de moralitate și pudoare, reacțiile la pozele Antoniei au fost surprinzător de pozitive. Mesajele de apreciere și susținere au curs din partea fanilor, care au lăudat-o pentru stilul ei îndrăzneț și pentru curajul de a-și arăta adevărata frumusețe.

Cu toate acestea, în contextul în care Antonia are și o audiență de tineri și copii care o urmăresc pe Instagram, apariția sa îndrăzneață în lenjerie intimă a stârnit și câteva controverse. Unii părinți și critici au exprimat îngrijorări cu privire la mesajul pe care îl transmite o astfel de imagine, sugerând că ar putea influența negativ tinerii sau ar putea fi considerată nepotrivită pentru un public mai tânăr.

Antonia a reușit să demonstreze din nou că este chiar un etalon de frumusețe în România, în special pentru trăsăturile impecabile pe care le deține, dar și pentru cât de bine arată,chiar dacă a adus pe lume trei copii.

Cum a reacționat Antonia după crima de la petrecerea de la Padina

În noaptea de 10 spre 11 februarie, un bărbat a fost ucis la o petrecere din Padina. Se pare că în acea seară Alex Velea, Antonia, Alina Eremia împreună cu logodnicul ei și DJ-ul Tinu Vidaicu se aflau în aceeași clădire.

Potrivit declarațiilor ulterioare, se pare că ar fi fost vorba de două petreceri diferite.

Cu toate acestea, Alex Velea apare în filmări alături de membri ai clanului Fabian, considerați de autortiăți principalii suspecții în cazul crimei de la petrecerea din Padina. În acest context, celebrul cântăreț a fost audiat în calitate de martor.

În timp ce Antonia s-a arătat foartă afectată de tragedie, Alex Velea a oferit o primă reacție în mediul online cu privire la ce s-a întâmplat în noaptea cu ghinion și a făcut o postare în care a explicat totul.

„Salutare tuturor. Încerc să-mi revin din starea de şoc în urma tragediei petrecute aseară la un eveniment la care am participat şi eu alături de Antonia. Referitor la informaţiile apărute în presă doresc să vă informez că nu am avut nicio legătură cu nefericitul incident.

Eu doar am socializat cu toată lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. În momentul în care s-a petrecut tragedia, eu eram în camera mea de hotel, dar am aflat ulterior şi am fost şocat. Urăsc violenţa şi altercaţiile de orice gen. Nu-mi vine să cred că o seară în care toată lumea se simţea bine s-a terminat aşa.”, a scris Alex Velea pe contul lui de Instagram.