Antonia, poză în pat. Ipostaza în care s-a lăsat fotografiată chiar în intimitatea dormitorului pe care îl împarte cu Alex Velea

Timp de 7 ani, Antonia și Vincenzo Castellano s-au întâlnit în instanță, iar după lungi discuții și tergiversări, iată că acum au reușit să clarifice întreaga situație.

Avocatul Ioan Todan: "În urmă cu câteva săptămâni, întreaga situație juridică dintre cei doi a fost închisă pe cale amiabilă, pe cale unei tranzacții, iar în felul acesta Antonia a divorțat.A fost rezolvată mai devreme situația juridică a celor doi copii și a fost rezolvată inclusiv situația juridică a Mayei în așa fel încât în acest moment întrega problemă dintre cei doi este rezolvată."

Întrebat de reporterul AntenaStars despre custodia Mayei, avocatul a răspuns: "Este custodie comună, nu avea cum să fie o custodie exclusivă."

În ceea ce privește țara în care Maya va locui, Ioan Todan a declarat că fetița va locui acolo unde îi este mai bine, totul depinzând de situația școlară, de pandemie și de mulți alți factori.

De ce s-au despărțit Antonia și Vincenzo Castellano

Fostul soț al Antoniei a vorbit deschis despre despărțirea dintre ei. Ba mai mult decât atât, el a subliniat și faptul că Alex Velea nu ar fi fost de vină pentru ruptura dintre ei. Custodia copilului a obținut-o Castellano, fetița celor doi rămânând la el.

„Nicidecum! Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. Distanţa a făcut ca relaţia noastră să se răcească. Ea nu m-a înşelat, eu n-am înşelat-o. Ba chiar, m-a sunat şi m-a anunţat că are o relaţie cu băiatul ăla. Velea nu are nici o vină. Iar cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripeşte. Poate nici relaţia lui cu fosta soţie nu mai funcţionat.

Niciodată nu am discutat. (nr. cu Velea). Când a venit în Italia a stat la hotel. Ce treabă am cu el? Din păcate, aşa a fost să fie ca eu să fiu trecut drept tatăl copiilor lui, dar chestia asta se va rezolva cât de curând. Actele depuse la notar expiraseră, însă am refăcut dosarul, astfel că pe la jumătatea lunii februarie vom divorţa aici, în ţară.

Am ajuns la o înţelegere, iar fetiţa va rămâne la mine, iar Antonia va putea veni să o vadă şi să o ia în România ori de câte ori va dori. Nu am pretenţie la pensie alimentară pentru Maya. Fetiţa mea a început şcoala, este clasa I, are un rost în Italia. Eu, alături de părinţii mei şi de sora mea, o cresc foarte frumos.

Copilul nu a mai venit în România de vreo 3-4 ani, pentru că Antonia nu avea timp de ea. În weekenduri mergea la concerte, iar în timpul săptămânii la studio şi o lăsa cu bona. N-am fost de acord aşa", a mai spus Vincenzo Castellano, pentru click.ro