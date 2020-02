Are actoria în ADN! Cum și-a păcălit Vasile Muraru soția să-l iubeasă: „Țăranul din mine a vrut să fie prudent”

Are 63 de ani şi peste 40 de ani de carieră. Avea 5 ani când a văzut primul film, iar de atunci, copilul Vasile Muraru nu s-a abătut de la drumul ales, chiar dacă nici măcar familia lui nu a avut încredere că va reuşi. Ştiţi cum se spunea: actoria nu este o meserie serioasă, nu e de viitor.

Acum este unul dintre marii noşţri actori şi director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase. Acesta este Vasile Muraru, pe scurt.

Actorul și-a deschis sufletul reporterului Observator 12. A avut o copilărie frumoasă, din care nu au lipsit „corecțiile” aplicate de mama sa. Le merita, mărturisește, zâmbind larg, Vasile Muraru.

„Hohoho, câte boacăne am făcut! M-a lăsat mama cu bobocii de gâscă, gâsca legată cu o sfoară, bobocii pe lângă ea. Soare, mâncare, apă...eu am plecat la scăldat. Între timp, soarele s-a mișcat, au venit norii, a început ploaia. Când am ajuns eu acasă, bobocii erau...gata. Am început să-i bag la sâni, să-i salvez, degeaba. A venit maică-mea...Câte n-am făcut! Până într-o zi, când m-a scos, în pielea goală, afară din curte”, a povestit Vasile Muraru.