Are Oana Moșneagu intervenții estetice? Iubita lui Vlad Gherman le-a răspuns sincer urmăritorilor săi

Oana Moșneagu le-a oferit urmăritorilor săi ocazia de a-i pune câteva întrebări directe în mediul online, iar actrița s-a arătat dornică să răspundă cât mai sincer. Curioși cu privire la posibilitatea ca vedeta TV să fi apelat la anumite intervenții estetice, admiratorii acesteia au pus marea întrebare. Iată ce a răspuns iubita lui Vlad Gherman.

La ce intervenții a apelat Oana Moșneagu. Fanii au fost curioși dacă actrița are operații estetice

În timpul unei ședințe de Q&A (întrebări și răspunsuri) pe Instagram, Oana Moșneagu a primit o întrebare cu privire la intervențiile estetice. Un internaut ar fi observat că actrița are buzele ceva mai proemiente de ceva vreme, astfel că a fost curios cu privire la o eventuală procedură estetică.

Deși nu a comentat negativ pe marginea acestor intervenții, Oana Moșneagu a explicat că încă nu simte că are nevoie să apeleze la medicul estetician. Cu toate acestea, actrița a venit o cu posibilă explicație. Oana a recunoscut că și-a dorit un zâmbet perfect, astfel a decis să își pună fațete dentare, iar acesta ar putea fi și motivul pentru care buzele ei par mai voluminoase.

„Nu am umblat în această zonă. De fapt, nu am umblat pe nicăieri. Deși aș umbla în niște locuri, dar aici se vede la lumina asta, dar nu încă. Nici nu cred că am nevoie”, a răspuns Oana Moșneagu pe contul personal de Instagram.

Oana Moșneagu a recunoscut că are fațete dentare

Actrița în vârstă de 32 de ani a preferat să rămână naturală la nivelul feței, însă a explicat că nu exclude ca pe viitor să apeleze și la anumite îmbunătățiri. Până atunci însă, singura procedură pe care și-a dorit-o a constat în zâmbetul ca de Hollywood pe care îl afișează în prezent, astfel că a optat pentru fațete dentare.

Oana a recunoscut totodată că în momentul în care și-a pus fațetele, buza de sus a devenit ceva mai proeminentă, astfel că acest lucru ar putea crea efectul de buze mai voluminoase, care duc cu gândul la o intervenție estetică.

„Am intervenit undeva și anume la dantură, am fațete dentare și poate că buzele păreau mai mici. Buza de sus era mai mică înainte pentru că dinții mei naturali de lângă cei doi centrali era unii dați puțin spre interior. Acum am fațete și i-am îndreptat, probabil că și buza asta s-a ridicat un pic, altă explicație n-am”, a mai dezvăluit Oana Moșneagu.

