Vlad Gherman și Oana Moșneagu au trecut pragul terapetului de cuplu la începutul relației. Care a fost motivul care i-a adus aici

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de aproape un an. Deși, la început, și-au ținut fanii în suspans, acum, cei doi își exprimă sentimentele în văzul tuturor și par extrem de fericiți unul cu celălalt. Cu glumele și sinceritatea specifice, Vlad și Oana au mărturisit că lucrurile nu au fost întotdeauna atât de liniare, recunoscând că au apelat, inclusiv, la ajutorul unui terapeut de cuplu, potrivit Viva.ro.

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pe plajă, în costume de baie, în cea mai tandră ipostază. Cum s-au pozat cei doi îndrăgostiți

Cum a primit publicul vestea cuplării dintre Vlad Gherman și Oana Moșneagu: „Fanii începeau să simtă”

Întrebați despre cum a fost anul 2022 pentru ei, dar și ce așteptări au pentru anul viitor, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au oferit următorul răspuns:

„Anul 2022 a fost un an presărat cu momente frumoase și cu momente mai puțin plăcute, dar am fost alături unul de celălalt în toate și asta ne-a construit din ce în ce mai solid. Ne-am mutat împreună, am călătorit mult, ne-am făcut multe amintiri superbe, am încheiat capitolul <<Adela>> din viața noastră, ne-am luat două pisicuțe. Wow! Am făcut o grămadă de lucruri. Și sperăm ca anul 2023 să vină cu proiecte faine, să facem în continuare amândoi ceea ce iubim, din ce în ce mai bine și să ajungem la sfârșitul anului cu tolba plină de experiențe frumoase și momente care chiar să conteze.”, au declarat cei doi, citați de aceeași sursă menționată.

Actorii au fost întrebați și despre felul în care publicul a primit vestea cuplării lor:

„Fanii începeau să simtă că e ceva între noi doi, iar modul inedit prin care i-am anunțat a fost, probabil, cel mai frumos mod prin care puteam face asta. Eu începusem să lucrez pentru piesa <<Fără Tine>> din 2021 și i-am arătat prima oară piesa Oanei, pentru că piesa e despre ea și despre relația noastră. A fost ca o declarație și un cadou pentru ea și noi și apoi pentru cei care așteptau răspunsul la întrebarea care plutea în aer de ceva timp. Fanii au fost foarte fericiți, iar reacțiile au fost neașteptat de bune și când zic neașteptat, chiar așa e. Noi ne gândeam că vor fi mulți oameni care încă trăiau în basmul creat de relația Criss-Vlad și că mulți ne vor pune la zid, dar nu a fost așa, iar reacțiile lor ne-au emoționat.”, a spus Vlad Gherman.

Citește și: Vlad Gherman și-a surprins fanii cu o schimbare de look „radicală.” Cum arată actorul în fotografia postată pe rețelele sociale

Care e motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au avut nevoie de consiliere de cuplu

Vizita la cabinetul terapeutului nu a reprezentat un obstacol, ci, din contră, le-a consolidat și mai mult relația de astăzi și i-a adus mai aproape unul de celălalt. Iată ce declarații au făcut atunci când au fost întrebați despre cum gestionează neînțelegerile:

„Am fost și în punctul în care unul a zis <<nu mai pot, nu mai vreau>>, dar, din fericire, am reușit, de fiecare dată, să depășim momentele care păreau fără ieșire. Cu multă comunicare, răbdare, uneori cu nervi întinși la maximum, cu efort, cu muncă cu propria persoană și chiar cu ajutorul unui terapeut de cuplu. Da, da, noi am apelat la unul chiar la începutul relației noastre. Știu, vor fi cititori consternați de treaba asta. Dar eu nu cred că trebuie să aștepți să fii în pragul divorțului ca să apelezi la un terapeut, așa cum nu te duci la medic înainte de ultima suflare, te duci de la primele semne de boală.”

„Și mă bucur că am făcut asta în cele mai critice momente ale noastre. Pentru că amândoi am suferit destul de mult înainte să fim împreună, nu am intrat în relația noastră vindecați, deci cu ceva frici și traume, care ne împiedicau și încă ne mai împiedică uneori, dar ne revenim din ce în ce mai ușor. Și amândoi ne dorim să ne învățăm unul pe celălalt și să fim fericiți împreună, așa că toate eforturile sunt făcute, pentru că amândoi simțim că merită.”, au mărturisit cei doi.

Citește și: Vlad Gherman și Oana Moșneagu se gândesc la căsătorie: „Avem o vârstă, nu mai suntem puști”

Ce planuri profesionale au Vlad Gherman și Oana Moșneagu pentru anul 2023

Întrebați despre planurile de viitor din punct de vedere al carierei, Vlad Gherman și Oana Moșneagu au enumerat spectacolele și ecranizările în care vor debuta în anul 2023:

„Am un spectacol, se cheamă <<Care pe care>> cu Anca Sigartău, Mara Oprea, Alecsandru Duanev și Daniel Nuță, pe care îl vom plimba în toată țara și plănuim să mai scoatem încă unul la începutul anului. În rest, sper să apară castinguri multe, ca să am multe șanse pentru un următor proiect, care mi-aș dori foarte tare să fie un lungmetraj fain.”, a spus Oana, citată de aceeași sursă menționată.

„În anul 2023 revin în forță pe micile ecrane cu rolul lui Andi în serialul <<Lia>>, care va începe pe 12 ianuarie, în fiecare joi seara, pe Antena 1. În paralel, voi încerca să îmi țin vlogul meu pe YouTube și să mai scot câteva piese. Poate scot și un album, cine știe?!”, a spus Vlad Gherman.

Alex și Raluca, protagoniștii episodului nou Mireasa: Confesiuni. Vezi exclusiv în AntenaPLAY.