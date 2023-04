Armin Nicoară, momente grele pe Muntele Athos. Motivul emoționant pentru care și-a dorit să facă din nou acest pelerinaj

Armin Nicoară a făcut o vizită importantă pe Muntele Athos alături de tatăl și fratele său, dar și membri ai formației sale. Artistul a mai fost o dată în acest pelerinaj, dar anul acesta a avut un motiv decisiv. De ce a luat decizia de a merge încă o dată pe Muntele Athos.

Motivul important pentru care Armin Nicoară și-a dorit să meargă la Muntele Athos

Armin Nicoară este unul dintre cei mai în vogă artiști din branșa muzicii de petrecere și a recunoscut cu fiecare ocazie că este o persoană credincioas. Artistul este căsătorit cu Claudia Puican și a dezvăluit că și-a dorit să facă această vizită la Locul Sfânt pentru că își dorește să facă un copil, iar el crede că rugăciunea la Sfânta Ana l-ar putea ajuta. Însă vizita lui și a celor alături de cei alături de care a urcat pe munte, nu a fost lipsită de peripeții. El a povestit într-un interviu pentru Antena Stars că a avut de înfruntat mai multe obstacole.

„Nu există drum până la această mănăstire și se spune că aici e bine să te rogi, dacă vrei să faci copii. E bine să te rogi la Sfânta Ana. Unii dintre noi nu am stat cu grupul că voiam să ajungem la slujbă, apoi ne-am rătăcit, nu am mai știut cum să ne găsim. Eu îmi doresc să am un copil cu Claudia, iar când am auzit că această icoană e făcătoare de minuni pentru cei care vor copii, am venit. Uitați cum arată și icoana și am achiziționat-o…”, a mai spus Armin Nicoară.

Prin ce peripeții a mai trecut Armin Nicoară în pelerinajul pe Muntele Athos

Fiind și perioada postului Paștelui și pentru că nu prea sunt evenimente, artistul și-a luat gașca de prieteni și a mers în călătoria spirituală. Cu toate că au întâmpinat nenumărate obstacole pe drum, ei nu s-au lăsat înduplecați și și-au continuat drumul, așa cum și-au propus.

„La început de drum, chiar au fost niște dificultăți, iar unii dintre noi au vrut să renunțe. Eu am zis că sunt ispitele. Acum e o mică problemă, că nu-i mai găsim pe cei din grup. Cei de la biserică, de unde am plecat, ne-au dat doi câini, doi labradori, ei ne-au dus foarte bine, numai că ne-am despărțit că unii nu au mai putut, nu au reușit să țină pasul cu noi, s-au rătăcit. Am prins semnal, i-am sunat… ghidul nostru încearcă să-i găsească. Noroc că mai prindem semnal. Mai cărăm și în spate saci de dormit, haine, mâncare”, a mai spus Armin Nicoară.

