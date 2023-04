Armin Nicoară și Claudia Puican, adevărul despre zvonul conform căruia tânăra ar fi gravidă. Ce au ținut să precizeze

Armin Nicoară și Claudia Puican au fost în centrul atenției presei în urmă cu puțin timp, când s-a zvonit că tânăra ar fi însărcinată. Totuși, iată că zvonul ar fi doar o părere pe care unele persoane din lumea mondenă și le-au făcut publice.

Armin Nicoară și Claudia Puican au explicat dacă este adevărat zvonul că se pregătesc să devină părinți. Ce au ținut să precizeze

Claudia Puican a ținut să clarifice zvonul conformă căruia ea ar fi gravidă. Aceasta a explicat că totul ar fi o neînțelegere și deși își doresc să devină părinți, încă nu au ajuns în acest punct.

„Adevărul este că nu sunt însărcinată, ca să fie toată lumea înțeleasă, dar ne gândim să facem un copil. Probabil, toată lumea se așteaptă să vină această sarcină, acest copil, iar oamenii dacă mă văd un pic balonată sau am o rochie care nu mă avantajează…Am zis că îmi doresc și asta știa toată lumea că de un an, chiar doi, noi ne dorim să facem un copil. Chiar ăsta este adevărul. Dacă avem vestea cea mare, sunteți primii care o să aflați, dar deocamdată nu sunt însărcinată. Am fost un pic balonată, poate nici rochia nu m-a avantajat”. Oamenii se așteaptă să vină momentul ăsta și dacă mă văd un pic, într-o ipostază un pic mai balonată, cu o rochie care nu mi se potrivește, gata, spune că sunt însărcinată”, a spus Claudia Puican, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Ce a ținut să adauge și Armin Nicoară despre acest aspect:

„Eu, din tot sufletul, îmi doresc băiat, să ducă mai departe tradiția, moștenirea, să moștenească talentul meu (...) Sperăm să facem botezul cu nunta aia mare și dacă dă Domnul, 2 în 1”, a completat și Armin Nicoară declarațiile făcute de soția lui.

Armin și Claudia, momente dramatice după ce un om îi aștepta în fața ușii

Cei doi artiști au fost urmăriți de o persoană de sex masculin, care îi spiona peste tot, inclusiv la spiona locuința și îi urmărea. Armin Nicoară a povestit într-un interviu pentru Antena Stars momentul în care l-a întâlnit pe individul care îl aștepta în fața ușii, după ce l-a urmărit la 3 dimineața.

Armin Nicoară a povestit momentul când a plecat de la studio noaptea, fără soția sa, pentru că e a rămas să mai cânte. Era destul de târziu, în jurul orei 3 dimineața, când artistul a decis să meargă spre casă.

Armin Nicoară povestește: “Claudia era la studio, eu nu am mai stat, zic mă duc acasă, rămâi tu aici. Am plecat acasă, frumos, noaptea prin subteran intru cu mașina, când mă duc la ușa pe unde intru eu la subsol văd ceva pus la ușă (n.r ceva era pus pentru a ține ușa deschisă astfel încât să se poată intra fără cartelă). Noi avem voie doar cu cartele să intrăm acolo. Zică că nu este ok, poate o fi vrut cineva să intre, însă nu e bine… Mă duc la lift și tot timpul urmăresc să văd la ce etaj e oprit liftul. Văd etajul 6”.

Artistului i s-a părut ciudat că liftul era la etajul 6 la ora 3 dimineața, s-a gândit că o fi vreo situație în vecini, însă a încercat să ignore acest semn pe moment: “Urc cu liftul, dar parcă am avut o presimțire. Eu eram cu căștile în urechi, am avut o emoție, și am scos căștile. Văd că era lumina cu senzor aprinsă. Mă gândeam cine să fie la ora asta noaptea pe hol. Zic că nu este ok”.

Acesta a intrat în casă și a lăsat ușa neîncuiată până a luat legătura cu soția lui. Se gândea să nu închidă ușa ca să poată intra mai ușor Claudia Puican: “Am mai stat, zic totuși să o închid și să o sun pe Claudia să văd cum fac cu cheia. Când a deschis ușa la casă, cineva în fața ușii mele. În momentul ăla am avut un șoc, n-am mai știut cum să reacționez. Am închis repede ușa, persoana respectivă a luat-o la fugă”, a povestit Armin Nicoară.

