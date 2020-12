Au marcat o generație. Cum arată acum actorii Ali MacGraw și Ryan O'Neal din celebrul film "Love Story"

Povestea lor de dragoste îi conduce pe cei doi tineri la căsătorie, dar filmul nu are un final fericit. Personajul lui Ali moare la final din cauza unei boli.

Pentru a-I convinge pe cei din echipa de producție că ei sunt actorii perfecți pentru o asemenea poveste de dragoste, Ryan le-a demonstrat că sărutul lui cu Ali este unul pasional, cu o încărcătură emoțională aparte.

Chiar dacă au trecut 50 de ani de la lansarea acestui film, la Harvard acesta este încă proiectat pentru studenții din primul an de studiu, în fiecare an.

Oliver și Jenny de-a lungul timpului

Ryan O'Neal, cel care l-a interpretat pe Oliver, a mai jucat și în alte filme de success precum What's Up, Doc?, Paper Moon, A Bridge Too Far, The Main Event, Sam Found Out: A Triple Play (1988) și Chances Are (1989).

Pe plan amoros, actorul a avut destul de mult succes. În 1963, Ryan s-a căsătorit cu Joanna Moore și împreună au doi copii. Din nefericire, ei au divorțat în 1966, iar actorul a început o relație cu Leigh Taylor-Young, cu care s-a căsătorit și a avut un băiat. În 1973, cei doi au divorțat, dar au rămas prieteni.

Cea mai importantă relație a actorului a fost cea cu actrița Farrah Fawcett. Cei doi au avut parte de o dragoste tumultoasă, fiind împreună între 1979 și 1997, iar apoi din 2001 până în 2009, când Farrah a decedat.

Ali MacGraw și-a început cariera artistică în 1960 când a devenit asistentă foto pentru fotograul de pe-atunci al publicației Harper's Bazaar. Apoi, ea a lucrat o scurtă perioadă ca model pentru revista Vogue, dar a fost și designer de interior. Pe micile ecrane, Ali și-a făcut mai întâi apariția în reclame, iar apoi a debutat în lumea filmului.

După succesul răsunător din "Love Story", Ali a jucat și în The Getaway (1972), Convoy (1978) și Just Tell Me What You Want (1980).

După ce a absolvit, Ali s-a căsătorit cu Robin Hoen, după o relație de 5 ani, dar au divorțat la doar 1 an de căsnicie. În 1969, ea s-a căsătorit cu regizorul Robert Evans și împreună au un fiu. În 1972, cei doi au divorțat, după ce Ali a avut o aventură cu Steve McQueen.