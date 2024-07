Babasha și-a oficializat relația, publicând prima imagine cu noua lui iubită și un mesaj romantic în descriere. Cine e femeia care i-a furat inima.

Babasha, prima imagine cu iubita lui. În ce ipostază tandră au apărut cei doi și cine e ea. Ce mesaj romantic i-a scris el

Babasha, cunoscut pentru apariția sa controversată la concertul Coldplay, când a cântat melodia „Păi na'”, a reușit să atragă atenția publicului atât prin talentul său muzical, cât și prin evoluția sa spectaculoasă de la huiduieli și fluierături la aplauze alături de Chris Martin. De atunci, artistul a continuat să urce pe scene importante, inclusiv la festivaluri importante.

Recent, Babasha a postat o fotografie alături de noua sa iubită, Mălina Ciubotariu, însoțită de mesajul: „M-a-ndrăgostit nebuna, vrea numai atenție..” Răspunsul Mălinei a fost pe măsură: „Acum știu ce înseamnă cu adevărat să fii fericit și iubit! Te iubesc!”

Mălina Ciubotariu este designer vestimentar și are o prezență activă în mediul online, unde se implică și în proiecte muzicale. Zvonurile despre relația lor au apărut încă de când Mălina a fost văzută în videoclipul piesei „Amo, Amo”, dar acum totul este clar și oficial.

Această relație reprezintă un nou capitol în viața lui Babasha, care se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Fanii au primit vestea cu entuziasm și le-au transmis urări de fericire și iubire eternă.

Apariția celor doi într-o ipostază tandră a cucerit inimile admiratorilor, iar povestea lor de dragoste pare să fie abia la început. Publicul așteaptă cu nerăbdare să vadă ce surprize vor urma pentru Babasha și Mălina în viitor.

Câți bani cere acum Babasha pentru un concert, după ce a fost huiduit la Coldplay. Tariful i-a crescut semnificativ

Potrivit unor surse, aceste huiduieli nu au afectat negativ cariera sa, ba chiar au dus la o creștere a cererii și, implicit, a prețurilor pentru concertele sale.

Conform informațiilor furnizate de stiripesurse.ro, Babasha cere acum 3800 de euro plus TVA pentru o oră de spectacol. Pentru două ore de cântat, tariful ajunge la 4500 de euro plus TVA, iar pentru un concert de trei ore, suma solicitată este de 6000 de euro plus TVA.

Această creștere semnificativă a tarifelor arată că popularitatea lui Babasha nu a scăzut, ci dimpotrivă, s-a amplificat, iar cererea pentru spectacolele sale este în creștere. Astfel, deși reacțiile negative de la concertul Coldplay ar fi putut fi văzute ca un obstacol, artistul a reușit să le transforme într-o oportunitate de a-și crește veniturile și vizibilitatea pe piața muzicală.