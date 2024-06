Câți bani cere acum Babasha pentru un concert, după ce a fost huiduit la Coldplay. Tariful i-a crescut semnificativ

Primirea negativă pe care Babasha a avut-o la concertul Coldplay i-a adus, fără îndoială, o notorietate crescută. Cât cere pentru un concert acum!

Artistul percepe acum mii de euro pentru un program de una, două sau trei ore la diverse evenimente.

Potrivit unor surse, aceste huiduieli nu au afectat negativ cariera sa, ba chiar au dus la o creștere a cererii și, implicit, a prețurilor pentru concertele sale.

onform informațiilor furnizate de stiripesurse.ro, Babasha cere acum 3800 de euro plus TVA pentru o oră de spectacol. Pentru două ore de cântat, tariful ajunge la 4500 de euro plus TVA, iar pentru un concert de trei ore, suma solicitată este de 6000 de euro plus TVA.

Această creștere semnificativă a tarifelor arată că popularitatea lui Babasha nu a scăzut, ci dimpotrivă, s-a amplificat, iar cererea pentru spectacolele sale este în creștere. Astfel, deși reacțiile negative de la concertul Coldplay ar fi putut fi văzute ca un obstacol, artistul a reușit să le transforme într-o oportunitate de a-și crește veniturile și vizibilitatea pe piața muzicală.

Babasha a fost invitat de solistul Coldplay să interpreteze o piesă împreună, dar momentul său a fost întâmpinat cu huiduieli din partea multora dintre cei 50.000 de spectatori. Corina Bud s-a alăturat celor nemulțumiți de prezența lui Babasha pe scenă și a filmat reacțiile oamenilor pe stradă, întrebându-i ce părere au avut despre momentul tânărului artist de 22 de ani.

„Este dezamăgitor ca într-o țară cu atâția artiști talentați să avem, pe una dintre cele mai mari scene ale lumii, în deschidere Coldplay, un asemenea moment. Lipsit de sens și adevăr. A fost super cringe să fiu pe un stadion care huiduia un om pe o scenă. Publicul are mereu dreptate, simte când ceva e fals, forțat și deloc adevărat. Băi, problema nu e că e manea, ci că momentul a fost prost și total nepotrivit în context. Avem legende, artiști, dacă tot voia PR-ul sau Chris Martin să facă ceva ca tribut pentru arta din România. Avem valori', a scris Corina Bud pe contul său de Instagram.

Babasha a răspuns criticilor Corinei Bud într-un mod calm și înțelept, afirmând că fiecare are dreptul să-și exprime părerea. „E un om și ea, indiferent de orice. Nu este problema mea ce face Corina Bud. Nu Corina Bud stă cu mine la studio să scriu piesele mele bune sau proaste, nu Corina Bud îmi vindecă mie problemele sau gândurile, nu ea mă încurajează. E problema ei ce face. Coldplay mi-a schimbat viața. (…) Nu pot să vă mint, am râs și eu la niște TikTok-uri, am râs de am înnebunit, dar până la urmă fiecare, frate, e liber să facă ce vrea', a spus Babasha în cadrul unui filmuleț de pe platforma TikTok, potrivit viva.ro.