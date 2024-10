Babasha se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit: „Pe partea dreaptă a feței am o hemipareză”

Babasha se confruntă cu probleme de sănătate. Tânărul artist a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut chiar în mediul online.

Babasha se numără printre cei mai apreciați și cunoscuți artiști de manele ai momentului. Tânărul a cucerit publicul cu piesele sale spectaculoase și vocea memorabilă. La vârsta de 22 de ani, acesta se mândrește cu o carieră de succes în muzică și cu o mulțime de fani.

Deși este foarte discret când vine vorba de viața personală, cântărețul nu ezită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente. Recent, Babasha și-a îngrijorat fanii după ce a anunțat că se confruntă cu probleme serioase de sănătate.

Citește și: Reacția lui Babasha când cineva a aruncat cu telefonul pe scenă, în timp ce cânta: „M-ai lovit!”. Ce a putut să facă artistul

Pentru că are o relație specială cu cei care îl susțin și îl îndrăgesc, acesta nu a ezitat să anunțe că trece printr-o perioadă delicată. Tânărul a făcut o postare pe contul de Instagram prin care a explicat simptomele pe care le are.

Articolul continuă după reclamă

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Babasha. Prin ce trece artistul

Într-o postare emoționantă pe rețelele sociale, artistul a împărtășit detalii despre starea sa de sănătate, declarând că are o hemipareză pe partea dreaptă a feței din cauza stresului și a faptului că a stat în frig (curent).

Tânărul a ținut să menționeze că nu este nimic grav și că se va face bine.

„În ultima vreme am avut parte de o condiție medicală destul de nasoală. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu este nimic grav. Ba mai mult, mă simt foarte bine și în scurt timp mă voi face bine la loc.

Vreau să îmi cer scuze pentru comportamentul meu diferit din ultimele săptămâni, sper că înțelegeți de ce. Pe partea dreaptă a feței am o hemipareză, cauzată de frig(curent), stres, oboseală, imunitate scăzută. Lucru care m-a împiedicat să vorbesc corect, făcând să fie foarte dificil de pronunțat, mai ales de cântat”, a dezvăluit Babasha pe Instagram.

Citește și: Babasha, prima imagine cu iubita lui. În ce ipostază tandră au apărut cei doi și cine e ea. Ce mesaj romantic i-a scris el

„Nu este grav ceea am, dar cu siguranță este copleșitor și m-a lucrat la nivel psihic, așa cum nu eram pregătit. Am văzut multe comentarii frumoase pentru care vă mulțumesc, dar totodată multe urâte de care sunt dezamăgit. În ciuda situației am parte doar de oameni frumoși în jurul meu. Fie că e vorba de Malina mea, colegi, familie etc. Mi-au făcut supărarea mai ușoară. Vă iubesc! Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Dumnezeu e cu noi toți! Mă rog pentru sănătatea tuturor! Urmează multe lucruri frumoase din partea mea. Stați aproape!”, a mai adăugat Babasha în dreptul postării.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea tânărului a generat mai bine de 30 de mii de like-uri și o mulțime de comentarii din partea fanilor, dar și din partea colegilor de breaslă.

„Multă sănătate îți dorim!”, „Multă sănătate! Să te faci bine, suntem alături de tine!” sau „Cel mai tare și cel mai bun om. Să te faci bine!”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.