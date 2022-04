Bai Ling a pus pe jar imaginația fanilor cu un costum de baie minuscul la plajă. Cum a fost surprinsă de paparazzi

Bai Ling s-a lăsat fotografiată în toate pozițiile de către paparazzi după ce a apărut pe plajă într-un costum de baie minuscul.

Cu un trup fără cusur, având o siluetă de adolescentă, Bai Ling îi păcălește pe toți cei care o văd. Actrița are 55 ani, dar arată de parcă are 20. Vedeta are un ten perfect întins, fără riduri, iar trupul ei, cu talie subțire, bust amplu și picioare subțiri îi face pe toți să creadă că e mult mai tânără.

Bai Ling a pus pe jar imaginația fanilor pe o plajă din Miami

Actrița a devenit faimoasă datorită rolurilor sale din filmele The Crow, Nixon, Red Corner, Crank: High Voltage, Dumplings, Wild Wild West, Anna and the King, Southland Tales și Maximum Impact, dar și datorită serialelor Lost și Entourage.

Citește și: Danielle Lloyd a făcut show în parcare, într-o pereche de colanți transparenți care a atras blițurile paparazzilor. Cum arată

În 2004, frumoasa actriță a căștigat premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar la Premiile de Film de la Hong Kong. De asemenea, ea luat un premiu și la Golden Horse Awards în 2004 în Taiwan pentru rolul ei din filmul Dumplings.

Bai Ling și-a început cariera în China, iar primul ei debut cinematografic a fost în 1984 când a jucat în On the Beach. Mai târziu, ea a apărut și în filmele Suspended Sentence, Yueyue și Tears in Suzhou.

Cine e și cum a devenit faimoasă Bai Ling

Rolul care a făcut-o faimoasă a fost The Shining Arc. În 1991, Bai Ling se mută la New York unde s-a înscris la facultate pentru a studia la departamentul de film.

Citește și: Debbie St Pierre a pus pe jar imaginația privitorilor la plajă cu un costum de baie greu de ignorat. Cum arată

În 1998, Bai a fost numită de către revista People una dintre cele mai frumoase persoane din lume, fiind inclusă în totul 50 Most Beautiful People in the World. Celebra actrița a apărut chiar și în filmele Star Wars, în Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005), dar se pare că rolul ei a fost tăiat din film atunci când acesta a fost editat. Bai Ling a pus această problema pe seama faptului că în 2005 a apărut pe coperta revistei Playboy.

În 20111, Bai Ling a apărut la reality show-ul Celebrity Rehab with Dr. Drew unde a povestit prin ce a trecut după ce s-a recuperat din cauza dependenței sale de alcool. Bai Ling este și cântăreață și a lansat chiar câteva piese cu o încărcătură emoțională specială pentru ea.

Prima piesă lansată a fost Rehab, în 2011, apoi a urmat "U Touch Me, I Don't Know U", tot în 2011. În 2012, Bai Ling a mai lansat alte 2 melodii, "I Love U My Valentine" și "Tuesday Night 8pm".

Un concurent a părăsit competiția la Chefi fără limite ▶ Vezi noul episod în AntenaPLAY