Băieții lui David Beckham, de nerecunoscut acum că au crescut. Cât de bine seamănă cu tatăl lor celebru

Primul lor fiu, Brooklyn Joseph, s-a născut pe 4 martie 1999. El a fost urmat de Romeo James, născut pe 1 septembrie 2002 (al cărui nași sunt Elton John și Elizabeth Hurley), Cruz David, născut pe 20 februarie 2005, și singura fiică a cuplului, Harper Seven, născută pe 10 iulie 2011.

De-a lungul anilor, David și Victoria au captivat publicul nu doar cu stilul lor vestimentar care atrage privirile, ci și cu familia lor numeroasa.

Puțini știu, însă, cât de bine arată băieții cuplului cu tatăl lor celebru, David Beckham.

Cât de bine seamănă băieții lui David Beckham cu tatăl lor celebru

David se mândrește adesea cu familia lui pe rețelele de socializare și publică des imagini cu el, soția și copiii.

De Crăciun, sportivul a publicat o imagine cu toată familia, în care toți erau îmbrăcați în pijamale de culoare neagră, cu margini și nasturi de culoare albă.

David a purtat și o căciulă de Moș Crăciun și a publicat un mesaj alături de imagine: “Momente speciale petrecute alături de familie. Crăciun fericit tuturor” (trad. “Special moments together as a family. Merry Christmas to everyone”).

În doar câteva zile, imaginea a strâns aproape 2.5 milioane de aprecieri, de la cei peste 65 de milioane de fani pe care îi are David Beckham pe Instagram.

La doar câteva zile, David a mai publicat o imagine, de această dată alături de fiul său cel mare, Brooklyn, și cel mic, Cruz.

Cei trei păreau să se bucure de momente împreună în natură, cu un fundal înverzit pe fundal, imagine ce a strâns aproape 1 milion de aprecieri.

Fanii n-au ezitat să îi complimenteze în comentarii și să îi asemene pe băieții lui David cu tatăl său celebru.

Toți cei trei băieți al lui David Beckham au pagini personale de Instagram și publică des imagini din viața lor personală. Primul născut al familiei Beckham a început deja să își facă un nume la Hollywood - Brooklyn a devenit model și fotograf amator și s-a logodit în 2020 cu actrița Nicole Peltz.