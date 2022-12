Bebeto spune că nu a mai fost căutat de tatăl său, Laurențiu Reghecampf. Dezvăluiri: „Nu a mai dat niciun semn de viață”

Laurențiu Reghecampf Junior nu s-a ferit de camere și de curiozitățile jurnaliștilor, fiind deschis să discute fiecare aspect din viața de familie și nu numai. Întrebat dacă a ținut legătura cu tatăl său, antrenorul Laurențiu Reghecampf, Bebeto a mărturisit că nu a mai fost căutat.

Bebeto spune că tatăl său, Laurerențiu Regehcampf, “nu a mai dat niciun semn de viață”

Fiul Anameriei Prodan declară că tatăl său nu l-a mai căutat: „Nu. Pur și simplu nu a mai dat niciun semn de viață. Nici nu m-a mai contact! Nici eu pe el!”, a spus Bebeto pentru Playtech.

Anamaria Prodan a organizat o petrecere grandioasă sărbătorind în avans, pe data de 15 decembrie împlinirea vârstei de 50 de ani într-un local cu specific rustic, din Otopeni. Impresara adunat în jurul meselor sute de persoane, dar și unii dintre cei mai mari artiști din România. De la brațul său nu au lipsit copiii săi, cele două fete, Rebecca și Sarah Dumitrescu și Bebeto, care și-au petrecut seara în prezența mamei lor.

Atunci când a fost întrebată dacă antrenorul Laurențiu Reghecampf i-a urat „La mulți ani”, Anamaria Prodan a fost sinceră: „Asta e chestie de educație. Când ai educație, ai, când nu ai, nu ai. Nu a sunat nimeni, dar nu e niciun fel de problemă pentru că uite ce prieteni am lângă mine. Sunt mulți care au cântat. Și Tzancă, prietenul nostru este aici. Sunt fericită, eu nu am nevoie de altceva, am prietenii lângă mine, nu-mi trebuie mai mult", a spus pentru România TV.

Divorțul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan nu s-a produs deloc în condiții bune, despărțirea survenind în urma decizie antrenorului de a-și reface viața alături de altă femeie, el fiind cel care a depus actele de divorț. Laurențiu Reghecampf a devenit tată de băiat pentru a treia oară. Partenera sa, Corina Caciuc, a născut un băiat sănătos pe nume Liam.

Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al Universității din Craiova, în vârstă de 46 de ani și impresara Anamaria Prodan au avut împreună o căsnicie de 13 ani.

Fiul Anamariei Prodan și al lui Laurenţiu Reghecampf, mesaj dur după divorțul părinților săi

La scurt timp după ce s-a oficializat divorțul părinților săi, fiul Anameriei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf a avut o reacție în mediul online care i-a surprins pe mulți.

Cu toate că la puțin timp după izbucnirea scandalului dintre el și fosta soție Laurențiu Reghecampf spunea că are o relație foarte apropiată cu fiul lor, mesajul adolescentului a surprins cu atât mai mult.

„Mama mea e nr. 1! Mama mea e Anamaria Prodan, iar eu sunt băiatul ei! M-a crescut și învățat să fiu demn și să nu cobor în lumea obscură a nenorocirilor! Sunt mândru că sunt fiul unei asemenea mame! Nu contează ce spun „looserii”! Noi sclipim și stăm drepți, trăim frumos”, și-a început adolescentul mesajul postat pe InstaStory.

„Fugarii care se bucură că nu își ajută copiii, că nu plătesc pensie alimentară, cei ce fac copii în afara căsniciei și apar cu fătuci cu trecut jenant, cei ce și-au distrus și furat familia, cei ce s-au făcut de râs în fața țării și și-au distrus reputația, mor încet, dar sigur! We are the best!”, a mai adăugat Bebeto, alături de o poză în care apare mama lui pe 20 noiembrie.

