Bella Hadid, rochia decupată care i-a lăsat formele la vedere. Cum arată ținuta ei dintr-o parte

Bella Hadid a făcut furori la Met Gala, cu rochia neagră, extrem de provocatoare, pe care a ales să o poarte la Zero Bond Club, în New York. Ea a vrut să surprindă prin ținuta ei formată doar din lenjerie intimă.

Modelul a purtat niște accesorii pentru bust care se leagă în jurul gâtului, lenjerie intimă din dantelă, dressuri negre cu margine din dantelă pe coapsă, mâneci negre atașate și un șal negru ce i-a acoperit doar parțial lenjeria intimă.

Bella Hadid, apariția ei într-un neglijeu negru i-a surprins pe fani

Paparazzi și vedetele prezente la evenimente au fost surprinse de alegerea ei vestimentară. Cu toate acestea, modelul știe exact cum să își pună în valoare formele, având o siluetă trasă prin inel. La această ținută, ea a asortat o pereche de sandale negre și o geantă mică tot neagră.

Citește și: Celebrele surori Bella și Gigi Hadid, imagini din copilărie cu ele. Cum arăta și mama lor, Yolanda Hadid, în tinerețe

Cu o coafură sofisticată, din bucle și cercei cu perle, Bella Hadid și-a pus amprenta pe look-ul incredibil. Datorită carierei sale, Bella a avut mereu un trup de zeiță și de fiecare dată când e surprinsă la un eveniment sau chiar și pe stradă, ea se poartă de parcă defilează pe podium, având o atitudine de divă, mereu încrezătoare, fiind conștientă de atuurile ei fizice.

Bella Hadid, în vârstă de 25 ani, a avut curajul să apară într-un neglijeu negru la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Cu ținuta ei, modelul a pus pe jar imaginația fanilor.

Câte operații estetice are Bella Hadid

Într-un interviu pentru publicația Vogue, Bella a povestit că fizionomia ei s-a schimbat la pubertate și a apelat la ajutorul medicului estetician chiar înainte de a împlini vârsta majoratului.

Modelul și-a făcut o rinoplastie la vârsta de 14 ani. Ea regretă acum operația estetică care i-a schimbat aproape complet fizionomia, deși a fost o rinoplastie reușită.

Citește și: Bella Hadid, ținuta scurtă și mulată care a oprit traficul și i-a atras pe paparazzii. Cum arată modelul

“Îmi doresc acum să fi păstrat trăsăturile strămoșilor mei. Cred că ar fi ajuns să îmi placă”, a declarat Bella.

Modelul a dorit să dea o replică tuturor celor care îi compară înfățișarea de acum cu cea pe care o avea când avea 13 ani.

“Presupun că nimeni la 25 ani nu arată cum arăta la 13 ani, nu?”, a mai subliniat Bella Hadid.

“Nu am apelat niciodată la fillere. Haideți să punem capăt acestor speculații. Nu am nicio problemă cu asta doar că nu sunt pentru mine”, a mai spus supermodelul.

De asemenea, celebrul model a negat faptul că ar fi avut parte de un lifting în zona ochilor și a explicat că se folosește de o tehnică foarte veche ce implică acele benzi adezive pentru față.

“Lumea mereu are ceva de comentat, dar ce am eu de spus e că niciodată nu am fost înțeleasă în industria mea și de către oamenii din jurul meu”, a mai adăugat modelul.

Aventura pentru cupluri și ispite a început ▶ În AntenaPLAY vezi ce s-a întâmplat în primul episod din Insula Iubirii