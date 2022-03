Bella Hadid, dezvăluiri despre operațiile sale estetice. Celebrul model regretă o anumită intervenție estetică

Frumosul model care este extrem de căutată de toate casele de modă mari din întreaga lume a recunoscut că are o intervenție estetică pe care o regretă.

Bella Hadid a povestit anterior că fizionomia ei s-a schimbat la pubertate, doar că nu a fost vorba doar de maturizare și adolescență. Modelul a povestit într-un interviu pentru publicația Vogue că a apelat la ajutorul unui medic estetician pe când avea 14 ani pentru o rinoplastie.

Bella Hadid, adevărul despre operația sa estetică

Frumosul model în vârstă de 25 ani regretă acum operația estetică care i-a schimbat arpope complet fizionomia, deși a fost o rinoplastie reușită.

“Îmi doresc acum să fi păstrat trăsăturile strămoșilor mei. Cred că ar fi ajuns să îmi placă”, a declarat Bella.

Modelul a dorit să dea o replică tuturor celor care îi compară înfățișarea de acum cu cea pe care o avea când avea 13 ani.

“Presupun că nimeni la 25 ani nu arată cum arăta la 13 ani, nu?”, a mai subliniat Bella Hadid.

“Nu am apelat niciodată la fillere. Haideți să punem capăt acestor speculații. Nu am nicio problemă cu asta doar că nu sunt pentru mine”, a mai spus supermodelul.

De asemenea, celebrul model a negat faptul că ar fi avut parte de un lifting în zona ochilor și a explicat că se folosește de o tehnică foarte veche ce implică acele benzi adezive pentru față.

“Lumea mereu are ceva de comentat, dar ce am eu de spus e că niciodată nu am fost înțeleasă în industria mea și de către oamenii din jurul meu”, a mai adăugat modelul.

Atât Bella Hadid, cât și mama ei, Yolanda, au negat faptul că ele ar fi apelat la fillere sau alte operații estetice, potrivit Page Six.

“Niciunul dintre copiii mei nu are fillere sau Botox și nici nu și-au pus nimic altceva. Ei știu mai bine după ce au văzut prin ce am trecut eu”, a povestit Yolanda Hadid în 2019.

Dezvăluirile Bellei Hadid despre depresie

Bella Hadid și-a deschis sufletul în fața fanilor și a recunoscut că a suferit mai multe episode de depresie și a postat, pe Instagram, poze cu ea din acea perioadă. Postările ei sunt cu scopul de a-i încuraja pe cei care trec prin momente dificile similare să lupte și să depășească momentele grele din viața lor.

“Postările acestea m-au făcut să mă simt mai puțin singură pentru că am primit mesaje de la mulți oameni care mi-au spus că și ei se simt la fel”, a precizat modelul în vârstă de 25 de ani, potrivit publicației britanice Daily Mail.

“Când am postat, am postat cu gândul să ajut oamenii care trec prin astfel de stări, spunându-le că este ok să te simți așa".

"Deși pe Instagram totul pare minunat, în final, toți suntem făcuți din același aluat. Am simțit că este bine pentru mine să fiu capabilă să spun adevărul, să-mi expun realitatea mea", a mai spus modelul.

