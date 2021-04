Betty Blue, sutienul care i-a lăsat la vedere bustul de invidiat. Ipostaza incendiară în care s-a fotografiat artista

Betty Blue, fiica lui Florin Salam, se numără printre cele mai frumoase și apreciate artiste de la noi din țară. Aceasta surprinde publicul cu talentul pe care l-a moștenit de la tatăl său, dar și cu aspectul fizic.

La cei 20 de ani, artista arată de-a dreptul senzațional și se mândrește cu cele mai apetisante forme, pe care le scoate în evidență de câte ori are ocazia prin cele mai provocatoare ținute, iar acest lucru este evident din postările sale în mediul online, loc în care este foarte activă și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante și speciale momente dinm viața sa.

Se pare că fiica lui Florin Salam este adepta shooting-urilor foto, dar și a celor mai sexy piese vestimentare. Aceasta nu ezită să își afișeze pe rețelele sociale trupul de zeiță, drept dovadă stă ultima fotografie a sa, într-un sutien minuscul care i-a scos la iveală bustul generos.

Cum arată Betty Blue într-un sutien minuscul

De curând, cântăreața și-a surprins cei 404 mii de urmăritori de pe Instagram cu o postare incendiară și neașteptată. Beatrice Stoian, pe numele de scenă Betty Blue, face furori cu aparițiile sale spectaculoase, însă de data aceasta a dus totul la un alt nivel și a pus pe jar publicul masculin.

Tânăra s-a lăsat fotografiată în cel mai ispititor sutien, care i-a scos în evidență bustul de invidiat, talia de viespe și frumoasele trăsături ale feței. Fiica lui Florin Salam a mai asortat piesa vestimentară cu o geacă albastră din latex și cu o pereche de cercei foarte eleganți.

Nici machiajul senzațional nu a lipsit din peisaj, iar coafura sa s-a potrivit de minune cu ținuta pe care a îmbrăcat-o.

Imaginea a strâns rapid mai bine de 4 mii de aprecieri și o mulțime de comentarii, semn că Betty Blue este foarte apreciată și urmărită de fanii săi.

Reacțiile pozitive ale prietenilor virtuali nu au încetat să apară. Aceștia și-au dorit să îi transmită complimente în ceea ce privește modul în care arată.

"Arăți superb!" sau "Te pup, ești cea mai frumoasă vedetă!", au fost câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care o apreciază pe fiica lui Florin Salam.

În prezent, Betty trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soțul său, Cătălin Vișănescu, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat, care le bucură sufletul.

Betty Blue, probleme grave cu sarcina

Deși a născut un băiețel perfect sănătos, artista a trecut prin cele mai grele momente și a crezut că nu o să poată duce sarcina până la sfârșit.

"Am avut cea mai grea sarcină. Vorbesc foarte serios. Am moștenit din păcate de la mama mea, pentru că am avut sarcină toxică. Mi-a fost foarte rău și am stat numai la perfuzii. Nu am mâncat nimic timp de 3 luni, dar nimic, nimic. Nici apă nu beam. Ajunsesem la 40 și ceva de kilograme. În loc să iau în greutate, eu slăbeam. Am zis că este ceva în neregulă. Mi-a fost teamă, dar am fost puternică", a mărturisit Beatrice Stoian, conform Viva.

Acum, băiețelul artistei este foarte răsfățat și iubit de către părinții săi, care se mândresc cu el pe rețelele sociale.