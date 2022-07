Betty Blue încă mai este urmărită de traumele din copilărie. Ce declarații înduioșătoare a făcut fiica lui Florin Salam

Betty Salam și-a deschis inima și a vorbit despre greutățile din viața ei, în special din perioada copilăriei, când a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Betty Blue, despre greutățile din copilărie. Care a fost cea mai grea perioadă prin care a trecut

Betty Salam a vorbit deschis despre perioada în care și-a pierdut mama, iar dezvăluirile ei au fost foarte triste. Iată ce a spus:

‘’Cea mai grea perioadă din viața mea a fost când s-a întâmplat cu mama. Mi-a fost foarte greu, nu realizam. M-am educat singură. Lumea nu știe și oamenii cred că fost totul bine. Avem 8 ani când s-a întâmplat și oamenii cred că am avut întotdeauna tot ce mi-am dorit, dar ei nu știu ce înseamnă. Am rămas singură fix în cea mai importantă perioadă a vieții, când crești. Eram în creștere și aveam nevoie de sfaturi, dar m-am ținut bine pe picioare’’, a declarat Betty Stoian, potrivit spynews.ro.

Ce declarații a mai făcut cântăreața pe acest subiect, în urmă cu mai mult timp:

“8 ani aveam, eram mică. Nu am spus niciodată asta: eu am simțit că o să se întâmple ceva cu mama mea cu o săptămână înainte. Eram acasă la cineva. Mi-a venit o imagine în ochi cu toată întâmplarea. Exact ce s-a întâmplat. A venit tatăl meu la mine și mi-a spus că mama nu mai este cu noi. Cât de mică eram… am simțit că totul s-a sfârșit. Nu am cum să explic. Doar cine a trecut prin așa ceva înțelege’’, spunea Betty Stoian la vremea respectivă.

Betty Blue, adevărul despre veniturile sale

Deși este fiica lui Florin Salam, iar mulți cred că artistul o sponsorizează de cele mai multe ori deoarece este tatăl ei, Betty Blue are propriile surse de venit. La doar 21 de ani, tânăra se laudă cu o familie minunată, o carieră de succes în industria muzicală și proiecte care îi aduc bani frumoși în buzunar.

Pentru că este o persoană activă în mediul online și preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața sa, fiica lui Florin Salam a organizat o sesiune de Întrebări și Răspunsuri.

Curiozitățile internauților nu au întârziat să apară, iar răspunsurile tinerei au fost cât mai sincere și directe. Printre întrebările primite de la oamenii din mediul online se numără și cea legată de principalele surse de venit ale sale.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Betty Blue a moștenit talentul de la tatăl său, fiind o sursă din care câștigă sume importante. De altfel, se pare că artista face bani și din colaborările de pe rețelele sociale, pentru că se mândrește cu o comunitate impresionată de prieteni, de 411 mii de urmăritori, potrivit spynews.ro.

Sumele primite din muzică și promovări o ajută pe tânără să-i ofere fiului său toate posibilitățile, dar și să aibă grijă de aspectul fizic.

