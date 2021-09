Beyonce împlinește 40 de ani. Cum arată diva muzicii pop acum, după două nașteri

Frumoasa cântăreață, mama a trei copii, dintre care doi dintre ei gemeni, face furori pe Instagram cu formele ei. După ce și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 7 ani, cariera ei a ajuns la apogeu în anii ’90, iar treptat toate piesele pe care le-a lansat au ajuns hit-uri.

Beyonce, cea mai de succes carieră în lumea muzicii

Astfel, Beyonce a ajuns una dintre artistele care au vândut cele mai multe discuri din lume, ajungând la impresionantul număr de 118 milioane de CD-uri vândute. Celebra cântăreață este prima artistă care a urcat pe primul loc în topul Billboard 200 cu primele șase albume ale ei de studio.

Succesul pe care l-a cunoscut în lumea muzicii i-a adus de-a lungul carierei sale sute de premii, iar în 2014 Billboard a numit-o cea mai bine plătită artistă de culoare din lume. În 2020, publicația Time a inclus-o în top 100 femei care au avut cel mai mare impact asupra lumii în ultimul secol.

Beyonce a făcut parte din trupa Destiny's Child între 1997 și 2002, iar în 2003 frumoasa artistă a lansat o parte din cântecele pentru primul ei album solo, Dangerously in Love.

Beyonce, sex-simbolul unei generații

Pe plan muzical, cariera ei a luat amploare, dar și pe plan personal are parte de noroc și fericire. Cu un trup de invidiat și un chip angelic, Beyonce a devenit rapid recunoscută și pentru frumusețea ei. Multe branduri celebre de fashion și make-up au semnat contracte colosale cu faimoasa artistă.

În ultimii ani, frumoasa cântăreață de culoare și-a promovat propria linia de îmbrăcăminte, având succes și ca femeie de afaceri.

Relația ei cu artistul Jay-Z a început în 2002 când cei doi cântăreți au început colaborarea pentru albumul lui The Blueprint 2: The Gift & The Curse.

Cei doi cântăreți s-au căsătorit în 2008. După ce în 2010 Beyonce a suferit foarte mult din cauza unui avort spontan, în 2011 artista a rămas însărcinată. În 2012, Beyonce a născut-o pe fiica lor Blue Ivy. În 2017, cântăreața a fost extrem de încântată când a rămas însărcinată din nou, de această data cu gemeni, Sir și Rumi.

Noul single al lui Beyonce, eligibil pentru Oscar

Beyonce, una dintre cele mai mari cântărețe din lume, va avea una dintre piesele sale în filmul King Richard care va rula pentru prima dată pe marile ecrane la Festivalul de Film Telluride 2021, potrivit Daily Mail.

Cântecul se numește Be Alive și ar putea să îi aducă încă un premiu artistei pentru colecția ei valoroasă. Piesa ar putea să o ajute pe Beyonce să câștige și un Oscar.

