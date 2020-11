Beyonce, artista cu cele mai multe nominalizări la Grammy Awards 2021, cea mai prestigioasă gală din industria muzicală americană

Brittany Howard, care abordează genurile rock şi blues, cunoscută pentru evoluţiile sale alături de grupul Alabama Shakes, a primit cinci nominalizări după lansarea primului ei album solo, intitulat "Jaime".

Gala premiilor Grammy din 2021 va avea loc pe 31 ianuarie la Los Angeles şi va fi prezentată de Trevor Noah



Prezentăm mai jos nominalizările anunţate în cadrul unora dintre cele mai importante categorii:



Albumul anului: "Chilombo" (Jhene Aiko), "Black Pumas" (Black Pumas), "Everyday Life" (Coldplay), "Djesse Vol.3" (Jacob Collier), "Women In Music Pt. III" (Haim), "Future Nostalgia" (Dua Lipa), "Hollywood's Bleeding" (Post Malone), "Folklore" (Taylor Swift)



Înregistrarea anului: "Black Parade" (Beyonce), "Colors" (Black Pumas), "Rockstar" (DaBaby ft. Roddy Ricch), "Say So" (Doja Cat), "Everything I Wanted" (Billie Eilish), "Don't Start Now" (Dua Lipa), "Circles" (Post Malone), "Savage" (Meghan Thee Stallion ft. Beyonce)





Cântecul anului: "Black Parade" (Beyonce), "The Box" (Roddy Ricch), "Cardigan" (Taylor Swift), "Circles" (Post Malone), "Don't Start Now" (Dua Lipa), "Everything I Wanted" (Billie Eilish), "I Can't Breathe" (H.E.R.), "If The World Was Ending" (JP Saxe ft. Julia Michaels)



Cel mai bun artist debutant: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Meghan The Stallion

Cel mai bun album rap: "Black Habits" (D Smoke), "Alfredo" (Freddie Gibbs & The Alchemist), "A Written Testimony" (Jay Electronica), "King's Disease" (Nas), "The Allegory" (Royce Da 5'9')



Cel mai bun album rock: "A Hero's Death" (Fontaines DC), "Kiwanuka" (Michael Kiwanuka), "Daylight" (Grace Potter), "Sound & Fury" (Sturgill Simpson), "The New Abnormal" (The Strokes)



Cel mai bun album vocal pop: "Changes" (Justin Bieber), "Chromatica" (Lady Gaga), "Future Nostalgia" (Dua Lipa), "Fine Line" (Harry Styles), "Folklore" (Taylor Swift)



Cel mai bun album de alternativ: Fiona Apple - "Fetch the Bolt Cutters", Beck - "Hyperspace", Phoebe Bridgers - "Punisher", Brittany Howard - "Jaime", Tame Impala - "The Slow Rush".