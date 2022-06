Bia Khalifa s-a certat cu iubitul din cauza lui Connect-R. Ce s-a întâmplat și ce dezvăluiri a făcut fosta concurentă de la iUmor

Bia Khalifa a făcut o serie de dezvăluiri despre despărțirea de fostul ei iubit. Aceasta a explicat că separarea lor a venit în urma unui comentariu pe care Connect-R la o poză, iar bărbatul a devenit gelos.

Bia Khalifa s-a separat de iubitul ei din cauza unui comentariu pe care i l-a lăsat Connect-R la o poză

Iată ce a dezvăluit Bia Khalifa la o televiziune despre comentariul pe care ea l-a primit de la Connect-R pe rețelele de socializare.

''Da e adevărat, mi-a comentat Connect-R la poză ceva cu “Ce bună ești!”. Nu mai știu dacă pe profilul meu sau pe altul, dar acolo era poza cu mine. De acolo a început o problemă super mare, eu nu mă cunosc cu el și am fost acuzată ca și cum aș avea ceva cu Connect-R.

Tipul asta începuse tipul ăsta ( n.r. fostul iubit) începuse sa ma terorizeze, nici nu mi-am dat seama că sunt cu el împreună și regret toată viața efectiv. Greșeala vieții mele. A comentat și după m-a luat la rost. Eram socata. A fost foarte abuziv, s-a apucat să ma înjure, să-mi spună ca sunt o fata ușoară.'', a declarat Bia Khalifa, pentru Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Scandal între Bia Khalifa și Nane. Care ar fi putut fi mărul discordiei între aceștia și de la ce a pornit totul

Bia Khalifa a vorbit la Antena Stars despre acest subiect și a precizat faptul că Nane ar fi invidios pe ea pentru talentul muzical pe care îl deține, în special pentru faptul că ea își scrie în totalitate singură piesele, lucru care ar fi diferit pentru el.

Aceasta a declarat că ar fi primit și niște mesaje destul de dure de la el, ba chiar morbide, semn că rivalitatea între ei este una puternică.

„Mi-a zis că abia așteaptă să vină la priveghiul meu. (...) Probabil este invidios că-mi scriu piesele singură și el se strânge cu șapte persoane să scrie o piesă.”, a spus Bia Khalifa, la Antena Stars, potrivit spynews.ro.

Bia Khalifa a vorbit cu reporterii de la Antena Stars și potrivit spynews.ro, a ajuns de urgență la spital, unde a și suferit o operație.

În toiul nopții, Bia Khalifa a acuzat dureri și a mers la spital de urgență, unde a fost operată de apendicită, conform sursei citată mai sus. Modelul cunoscut pe internet a discutat cu reporterii tv și le-a spus cum a stat situația, iar din ceea ce au dedus aceștia, situația nu ar fi foarte ușoară pentru ea. Ar fi și în prezent internată la Spitalul Floreasca ea.

Potrivit informațiilor apărute în presă, a fost nevoie ca medicii să o resusciteze în sala de operații, iar acest fapt a panicat-o destul de rău.

Bia Khalifa a ajuns de urgență la INML și mai demult, după ce iubtul ei a lovit-o cu brutalitate. Aceasta a apărut la Antena Stars într-o ipostază tulburătoare, cu lacrimi în ochi și cu dureri. Fosta concurentă de la iUmor nu a mers la poliție pentru a-l denunța deoarece ea simte că ea a fost vinovată.

„Ieri m-am dus (nr. la IML) pentru că mă simțeam rău și am asigurare medicală, să văd dacă e ceva grav. Mă doare spatele, piciorul stâng și am zis să fac cercetări. Situația este în felul următor. De două luni stau cu un tip pe care îl iubesc și e iubitul meu. El susține că mă iubește și până acum mi-a demonstrat asta, dar dintr-o dată, radical, s-a schimbat. Am o stare de șoc. Nu am explicație, efectiv încearcă să dea vina pe mine. Eu nu îi fac nimic și totul a fost ok”, a mărturisit Bia Khalifa, la tv.

