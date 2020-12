Bianca Drăgușanu, apariție de senzație la o piscină din Dubai. Cum arată vedeta într-un costum de baie minuscul

Bianca Drăgușanu știe cum să își pună într-o lumină bună fiecare formă a corpului prin intermediul ținutelor sale speciale.

Bianca Drăgușanu ăși dorește să devină mamă pentru a doua oara

Frumoasa blondină a acordat un interviu pentru Antena Stars, unde a oferit foarte multe informații despre evenimentele din viața ei și despre faptul că Sofia, fiica ei, își mai dorește o surioară. Bianca Drăgușanu a mărturisit că și ea și-ar mai dori un copil, însă ar vrea să găsească un bărbat al cărui suflet să vibreze în armonie cu al său şi din braţele căruia să primească iubire.

„Ea vrea încă o surioară cu care să se joace. Vrea să se numească Inna. Sincer, da, mai vreau un copil, chiar dacă mi s-a părut foarte dificilă perioada în care am fost însărcinată și nu am fost genul ăla de gravidă care să mă expun cu burta la vedere, cred că mi-ar plăcea să mai am încă un copil.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

În cadrul emisiunii, vedeta a mai vorbit și despre experiențele și momentele prin care a trecut în anul 2020, dar și despre dorințele pe care le are pentru anul ce urmează.

"Sunt foarte fericită și ăsta este vibe-ul cu care mă trezec de mai bine de o lună de zile. Nu că înainte nu aș fi fost neapărat bine, dar în momentul de față sunt foarte, foarte fericită. Eu nu am știut că pot să duc atât e mult, eu nu am știut că pot ierta atât de mult. Eu nu am știut despre mine că sunt capabilă să ajung într-o situație în care efectiv nu mai găseam ieșirea și scăparea", a mărturisit Bianca Drăgușanu, vizibil afectată și emoționată de tot de ce s-a petrecut în viața ei, în anul ce urmează să treacă.