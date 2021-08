Bianca Drăgușanu și-a răsfățat fiica cu un cadou impresionant. Ce i-a oferit vedeta fetiței sale încă de când a intrat pe ușă

Bianca Drăgușanu este foarte activă pe rețelele sociale și publică des imagine cu ea sau fetița sa. Totodată, vedeta își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, iar recent a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Focoasa blondină s-a decis să îi facă o surpriză de proporții mari fiicei sale și i-a cumpărat un cadou spectaculos. Aceasta și-a filmat micuța în timp ce îi oferea darul superb și a împărtășit totul cu urmăritorii săi.

Ce cadou i-a luat Bianca Drăgușanu fiicei sale

Prin intermediul unor InsaStory, Bianca Drăgușanu s-a decis să le arate și prietenilor virtuali ce buchet imens de trandafiri roșii i-a oferit micuței sale, care a rămas extrem de surprinsă când a văzut-o pe mama sa în fața ușii.

Micuța a încercat să ia buchetul în brațe, însă greutatea sa nu i-a permis acest lucru, motiv pentru care a fost ajutată de cineva din spatele său. Un lucru este evident, vedeta și fiica sa au o relație specială și nu ezită să își răsfețe micuța ori de câte ori are ocazia.

Gestul făcut de Bianca Drăgușanu a înduioșat inima internauților, care au rămas cu gura căscată atunci când i-au văzut reacția adorabilă a Sofiei. Micuța s-a lăsat filmată într-un tricou roz și o pereche de pantaloni galbeni care i-au scos în evidență cele mai frumoase trăsături ale feței.

Fiica vedetei a crescut foarte mult și a moștenit frumusețea de la părinții săi, iar drept dovadă stau pozele cu ea de pe rețelele sociale.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav

La începutul lunii iulie, Bianca Drăgușanu a trecut printr-o perioadă mai dificilă cu fetița sa care nu s-a simțit foarte bine. Focoasa blondină le-a dezvăluit prietenilor din mediul virtual că se confruntă cu o problemă majoră, micuța sa tușește de foarte mult timp.

„Dragii mei, mă confrunt cu o problemă majoră din cauza faptului că Sofia tușește de vreo două luni și am consultat tot felul de medici. Am ajuns chiar și la un doctor profesor la Cluj, care ne-a dat un tratament pe care trebuia să îl urmăm. Bineînțeles că tratamentul nu se poate urma cu precizie din cauza faptului că Sofia nu are curaj să ia aceste picături care ni s-au prescris, de patru ori pe zi, câte patru picături. Și acum încerc să duc muncă de lămurire cu ea să își ia picăturile, spunându-i că este foarte curajoasă și că trebuie sa facă lucrul acesta”, a spus Bianca Drăgușanu pe Instagram.

În luna iunie, vedeta confirma faptul că starea de sănătate a Sofiei este una bună și că nu este nimic grav.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută. Trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, spunea ea.

