Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, imagini înduioșătoare cu burtica de gravidă. Cum arată acum

După o perioadă grea din viața sa, Bianca Pop s-a așezat la casa ei și va deveni mamă peste doar două luni. Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a mutat în Spania alături de iubitul ei, George Tomaziu și spune că vrea să ducă o viață liniștită.

Însărcinată în șapte luni, fosta ispită de la Insulă a postat noi imagini cu burtica de gravidă. Iată cum arată.

Bianca Pop, pe ultima sută de metri cu sarcina. Ce imagini a postat în mediul online

Bianca Pop a povestit că a aflat acă este însărcinată abia în a cincea lună de sarcină, când, după ce a sesizat că a luat în greutate destul de mult, a decis că este timpul să facă totuși un test de sarcină. Așa a aflat că e îi spuneau mama și iubitul ei era adevărat și uite că, mai sunt doar două luni până când își va strânge fetița în brațe.

Bianca Pop este însărcinată în 6 luni. Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit sexul bebelușului

„Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată. Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băutut sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută. Nu eram pregătită, în primele două zile am fost șocată, depresivă. Nu am planificat'', a mărturisit Bianca Pop, în exclusivitate pentru SpyNews.ro.

Cu toate că a decis să stea mai departe de viața publică, fosta Ispită de la Insula Iubirii este activă în mediul online și le arată fanilor ei imagini cu burtica de gravidă. Într-un instastory postat zilele trecute, Bianca Pop s-a afișat cu burtica de graviduță la vedere.

Bianca Pop a pierdut o sarcină anul trecut

Bianca Pop a mai fost însărinată o dată, însă din cauza unor probleme, nu a putut duce sarcina până la capăt. Totul se întâmpla în toamna anului trecut când relația ei cu actualul iubit era abia la început. Vedeta a povestit îndurerată, la vremea aceea, că a avut parte de un adevărat șoc când a pierdut sarcina. Fosta ispită de la Insula Iubirii era însărcinată în zece săptămâni și făcea planuri de nuntă cu iubitul ei.

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, implicată într-un scandal de proporții cu partenerul său. Ce se întâmplă cu bruneta

„Anumite probleme de familie, puțin stres, supărare și cam asta a fost. A fost greu, dar sunt tânără. Viața merge înainte și nu voi face o dramă. Până la urma urmei am trecut prin foarte multe triste ale vieții mele și am mers înainte cu capul sus. Poate va mai fi un alt bebe. Vrem o fetiță și un băiat sau 2 băieți. George a fost supărat. A fost mai supărat decât mine. Eu am rămas așa fără cuvinte, iar George a fost mai supărat”, a declarat la vremea aceea Bianca Pop, la Antena Stars.

