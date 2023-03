Bianca Pop este însărcinată în 6 luni. Fosta ispită de la Insula Iubirii a dezvăluit sexul bebelușului

Bruneta, celebră pentru replica conform căreia „nu iese din casă fără 1000 de euro cash”, va vedea cum viața sa se va schimba radical. Ea trăiește o frumoasă poveste de iubire în Spania, alături de George, și ambii așteaptă cu nerăbdare să-și strângă copilul în brațe.

Cum se simte Bianca Pop. Fosta ispită de la Insula Iubirii va deveni mămică de fată

După ce a pierdut o sarcină în trecut, bruneta se poate bucura de o minune în viața ei și a lui George. Fosta ispită este gravidă în șase luni și a anunțat că așteaptă o fetiță.

Bruneta nu are deloc grețuri sau stări de rău, de aceea a aflat târziu că, de fapt, este gravidă. Vedeta nu se aștepta să afle că este însărcinată, neplanificând să-și mărească familia.

„Mă simt bine, peste 2 săptămâni voi intra în luna a șasea. Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău.

Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată.

Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băut sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie.

M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută.

Nu eram pregătită, în primele două zile am fost șocată, depresivă. Nu am planificat. O să fie fetiță. George abia așteaptă să o vadă, să o strângă la piept. Am niște emoții, mi-e foarte frică, chiar dacă mi-am făcut atâtea operații la sâni, la nas, dar simt așa o teamă.

Totuși, mă gândesc că este vorba de Spania, nu e la fel ca în România, e posibil să nasc înainte de ziua mea cu o zi”, a spus Bianca Pop pentru Antena Stars.

Bruneta a menționat și în trecut faptul că nu era pregătită să devină mamă, chiar dacă partenerul ei își dorea să devină tată.

„El ar vrea, eu nu pot să zic că sunt pregătită. Dacă ar fi după mine ar mai fi, nu după 2-3 ani. Eu sunt ca un copilaș din acela alintat, râzgăiat, răsfățat. Pe mine mă speria tema asta de a avea un copil.

Dacă e să fie, da, dar eu nu aș vrea să fie acum. Aș vrea să mai aștept mult și bine. Așa sunt eu, îmi place mai mult să mă bucur de mine, de viața mea, să stau liniștită, să mă distrez, să mă simt bine”, spunea Bianca Pop, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Anul trecut, Bianca Pop a ajuns de urgență într-o clinică, după ce slăbise și începuse să cântărească doar 35 de kilograme. Mama sa i-a fost alături necondiționat, însă bruneta a considerat că cea care i-a dat viață este cea care i-a făcut cel mai mare rău.

„Eu chiar mă bucur acum că am fost atunci internată în acea clinică, pentru că dacă nu eram, nu știu dacă mai eram astăzi, pentru că eram foarte slabă aveam 35 kg", a spus Bianca Pop.

Acolo, Bianca a primit tratament pentru tulburarea alimentară de care suferea, inclusiv perfuzii care, spune ea, au ajutat-o să-și recapete sănătatea. După câteva săptămâni de tratament, ea a reușit să se recupereze.

